Cocada caseira com apenas três ingredientes? Facinho de fazer

A cocada caseira é bem simples de fazer e fica uma delícia | Foto: Reprodução Internet

Manaus - Que tal uma receita de sobremesa que também serve para dar aquelas beliscadas ao longo do dia? A sugestão de hoje do EM TEMPO é uma cocada super fácil e rápida de fazer.

Ingredientes

- 1 pacote de coco ralado 250g

-1 lata de leite condensado

- 1 xícara de açucar

Modo de fazer

Misture tudo em uma panela e leve ao fogo alto e misture até soltar do fundo. Unte uma forma com manteiga e espalhe a mistura com uma colher, ainda morno. Depois corte em quadradinhos e delicie-se.