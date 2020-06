Jantar para o Dia dos Namorados? Veja cardápio com o Chef

Manaus - Uma das formas mais românticas de comemorar o Dia dos Namorados, no dia 12 de Junho, é com um jantar especial. Para dar uma ‘mãozinha’ no encontro perfeito dos casais, o chef Marcus Pompeu, do Pátio Gourmet, preparou um cardápio para os apaixonados. São opções que vão desde a entrada até a sobremesa e que podem ser encomendadas.

Os interessados podem encomendar o jantar pelo número (92) 98411-8614. No dia combinado, é só fazer a retirada dos pratos no Pátio Gourmet Morada do Sol. Entre as opções de entradas preparadas pelo chef Marcus Pompeu tem jamón (vinagrete de tomate doce, aspargos chilenos e pesto de nozes) e burrata, servida com tomate confit, pesto genovês em uma massa de pizza.

Os pratos principais são camarões e polvo ao vinho, servidos com mix de grãos e vinagrete de laranja; bacalhau cozido em azeite extravirgem, servido com batatas crocrantes, brócolis nacional, cebola brulê e mix de azeitonas chilenas; e prensado de cordeiro cozido por oito horas, desfiado e prensado, servido com aligot de macaxeira e brotos de coentro.

Para finalizar o jantar a dois, nada melhor do que uma sobremesa | Foto: Divulgação

Para finalizar o jantar a dois, nada melhor do que uma sobremesa. As opções são o clássico tiramusú com calda de café; cookie recheado com calda de chocolate; e small cake e calda de frutas vermelhas.



Para acompanhar o jantar, uma boa pedida é também escolher a bebida certa. A adega do Pátio Gourmet possui mais de 450 rótulos, entre vinhos, cervejas e destilados.

Presente



Para quem quer surpreender ainda mais o amado o jantar pode ser acompanhado com um presente. No Pátio Gourmet há várias opções. As cestas personalizadas são sempre um dos presentes mais procurados. Tem as que já estão prontas e são em geral compostas por vinhos, gin, chocolates, geleias e castanhas. E tem ainda a opção de montar a cesta com os produtos preferidos da pessoa que está sendo presenteada. A personalização do presente torna o momento ainda mais inesquecível e a criatividade, nesse momento, conta muito.

Tradicional presente no Dia dos Namorados, as flores também são bastante procuradas pelos casais, em especial as rosas e orquídeas, sempre acompanhadas de um cartão com uma bela mensagem.

Para facilitar a compra do presente, o cliente pode usar o serviço de drive-thru do Pátio Gourmet. Basta enviar o pedido pelo aplicativo de mensagem whatsapp e depois marcar o dia e hora para passar em uma das unidades do Pátio Gourmet e receber os produtos. Os números de whatsapp são: Pátio Djalma Batista (92) 98437-4329 e 98425-3618; Pátio Morada do Sol (92) 98438-0970 e 98438-3793.

Outra opção é o e-commerce https://patiogourmet.com.br/online/ e o aplicativo Pátio Gourmet. Nas duas opções o cliente faz suas compras de forma rápida e eficiente e recebe tudo no endereço indicado.

