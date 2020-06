É mês junino, que tal fazer um bolo de milho cremoso e fácil?

Vai bem com um cafezinho, heim! | Foto: Reprodução Internet

Manaus - Êta, lasqueira, é mês junino e comer as guloseimas típicas da época não pode faltar. Quem gosta de milho vai adorar comer essa delícia e gostar mais ainda porque é fácil de fazer, rápido e não se gasta muito com os ingredientes.

- 2 latas de milho

- 400 ml leite

- 3 ovos

-1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

-1 xícara (chá) farinha de trigo (sem fermento)

- 2 colheres (sopa) de margarina

-1 colher (sopa) fermento em pó

Modo de fazer

Ponha o milho no liquidificador e adicione o leite e os ovos. Bata por 2 minutos até que a mistura fique homogênea. Em seguida adicione a margarina, o açúcar e a farinha de trigo. Misture com uma colher e em seguida bata por mais 2 minutos. Por último, adicione o fermento em pó e misture bem, porém, com delicadeza, sem bater. Despeje essa mistura numa forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média e em cerca de 40 minutos já deve ficar pronto. Qd completar uns 30, dê uma olhadinha para ver se já está bom, espetando uma faca ou palito. Se sair limpo, pode retirar do forno.