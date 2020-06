Manauara faz sucesso com venda de empadão junino; Confira receita

Ao dar dicas para novos empreendedores e compartilhar uma de suas receitas de sucesso, | Foto: Divulgação

Manaus - Desde que viu as vendas de sua loja on-line de roupas despencarem, por conta da suspensão de voos para obter mercadorias em São Paulo, a universitária Thais Campos começou a dedicar sem pretensão comercial a fazer empadões e tortas, a partir de receitas da internet. No entanto, com a proximidade do período junino, foi necessário abrir uma página, no Instagram, @tortas_empadoes , apenas para encomendas e reservas dos sabores mais pedidos para a data - camarão e frango cremoso-, que triplicaram por conta do período.



Além dos mais pedidos para o período junino, na página dela no Instagram, ainda é possível solicitar empadões no sabor parmesão com alho poró e bacalhau e tortas de morango com brigadeiro, morango, limão, limão com brigadeiro e maracujá com brigadeiro.

Para ela, a realização de muitos aniversários intimistas com poucas pessoas em casa, por conta da pandemia, abriram as portas para o negócio. “Comecei a receber encomendas para festas de amigos e familiares e os pedidos foram tanto que precisei abrir uma página somente dedicada a isso”, explicou.

Empadões de diversos sabores | Foto: Divulgação

Ao falar sobre os sabores juninos, a nova empreendedora revela que por conta da paixão pelo período junino, as pessoas já entraram no clima caipira desde o mês passado. “Isso fez com que os pedidos de recebido muitos pedidos de camarão e frango explodissem” acrescentou. “Hoje, consigo me sustentar, ajudar nas despesas da casa dos meus pais e ainda consigo guardar e investir”, sinalizou.

Ao dar dicas para novos empreendedores e compartilhar uma de suas receitas de sucesso, Thais argumenta que trabalhar com alimentação exige dedicação, amor e alegria. A jovem conta que a gastronomia lhe abriu as portas do empreendedorismo e faz planos para o futuro. “Eu sempre tive um sonho de montar um café bistrô e nunca pensei que a ideia de vender tortas e empadões fosse dar tão certo. E as pessoas fossem gostaram tanto”, concluiu.

A empreendedora também aceita pedidos pelo WhattsApp - 99362-2734

Confira a receita do empadão cremoso de frango:

Massa

5 xícaras de farinha de trigo

400 gramas de margarina

1 ovo





Recheio

500 gramas de filé de frango, cozido, refogado e desfiado

2 dentes de alho

1 colher de margarina

Azeite

1 cebola

1 tomate sem semente

Meio cheiro verde

Azeitona

1 creme de leite

2 colheres de extrato de tomate

1 requeijão





Modo de preparo da massa:

Misture tudo até a massa descolar da mão e deixe descansar por no mínimo 1 hora

Preparo do creme:

Frite a cebola, o alho com a margarina e o azeite em seguida acrescente os tomates com o frango. Depois o extrato de tomate e as azeitonas e por fim o creme de leite com o cheiro verde.

Abra a massa com a ajuda de um rolo, forre uma forma de fundo falso, recheie e cubra o recheio com requeijão, por fim cubra com o restante da massa. Pincele uma gema de ovo. Leve ao forno por 40 min ou então até dourar.

