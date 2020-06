Receita: como fazer o delicioso mungunzá

Feito de milho de canjica, o mugunzá é adorado por todos, não só em tempos juninos, mas na maioria dos lares dessas regiões. | Foto: Reprodução

O mungunzá não pode faltar nas festas juninas do Norte e do Nordeste. Feito de milho de canjica, a sobremesa é adorada por todos, não só em tempos juninos, mas na maioria dos lares dessas regiões.

Aprenda a fazer o mungunzá:

Ingredientes

Milho branco - 500 gramas

Coco seco - 2 unidades

Sal - ( pouco)

Leite condensado - 395 gramas

Água morna - 500 ml

Leite - 600 ml

Cravo - 4 unidades

Canela em pau - 2 unidades

Canela em pó - ( A gosto)

Raspinhas de laranja (opcional)

Modo de preparo:

1. De véspera deixe o milho branco de molho em água, reserve.

2. No liquidificador bata o coco com a água morna para extrair o leite de coco. Passe por uma peneira fina o conteúdo, reserve o leite de coco e separadamente reserve duas colheres de sopa do bagaço do coco.

3. Antes de utilizar o milho branco lave-o e escorra.

4. Em seguida deposite o milho, canela em pau, cravos, leite de coco e o leite em uma panela para cozinhar em fogo médio, até o milho ficar macio, caso seja necessário adicione um pouco de água para não secar o líquido. Acrescente o leite condensado, o bagaço do coco e as raspinhas de laranja (opcional), deixe cozinhar mais um pouco, em fogo baixo, até engrossar um pouco o líquido, como se fosse um creme ralo.

5. Sirva o mungunzá ainda morno com a canela em pó polvilhada à gosto.

Bolo de fubá fofinho feito no liquidificador