Festa junina fit: prepare quatro receitas típicas na versão saudável

Práticos, saborosos e nutritivos, confira pratos sugeridos pela Bio Mundo | Foto: Divulgação

Manaus - Canjica, milho verde, pipoca, pé de moleque, maçã do amor e até quentão. O cardápio junino é de dar água na boca e é quase impossível resistir a tamanha tentação. Mas para comer as delícias desta época do ano, e ainda assim manter uma alimentação equilibrada, a Bio Mundo - rede de lojas que busca promover saúde e bem-estar por meio de produtos naturais e saudáveis - ensina a preparar quatro receitas típicas de São João na versão fit. Além de serem feitos de um modo mais perto do tradicional, os pratos são rápidos, práticos, saborosos e nutritivos e ainda fazem bem à saúde. Confira:



Canjica fit sem lactose | Foto: Divulgação

Canjica fit sem lactose



Ingredientes:

• 500 g de canjica

• 500 ml de água-de-coco•

2 pedaços de canela em pau

• 3 colheres de adoçante culinário

• 200 ml de leite de coco

• Coco ralado fresco a gosto

• Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Deixe a canjica de molho em água por 8 horas. Escorra, coloque em uma panela para cozinhar com a água-de-coco, a canela em pau e 1 colher do adoçante. Cozinhe a canjica em fogo baixo até ela ficar macia, mexendo para não grudar no fundo. Quando estiver cozida acrescente o restante do adoçante, o leite de coco e o coco ralado. Ferva por mais 5 minutos. Tampe a panela e deixe esfriar. Sirva gelada em taças individuais decoradas com canela em pó.

Paçoca ligth com farelo de aveia

Paçoca ligth com farelo de aveia | Foto: Divulgação

Ingredientes



• 250g de amendoim torrado sem casca e sem sal

• 100g de farelo de aveia

• 2 colheres de sopa de manteiga light

• 4 colheres de sopa de açúcar demerara

• 1 pitada de sal

Modo de preparo: Para preparo da paçoca caseira você só precisa colocar todos os ingredientes em um processador e misturar até obter uma mistura homogênea. Pode servir como farofa em pequenas porções individuais em bolinhas ou no formato que desejar.

Quentão light, sem álcool

Ingredientes:

• 1 xícara (chá) de hibisco desidratado ou sachês

• 2 colheres (sopa) de gengibre ralado

• 2 maçãs picadas em cubos

• 2 colheres (sopa) de açúcar de coco

• Casca de meia laranja

• Cravo-da-índia e canela em pau a gosto

Modo de preparo: Adicione todos os ingredientes em dois litros de água fervente e deixe na fervura por mais; Sirva em seguida.

Cural funcional

Ingredientes:

• 200g de milho verde*

• 200ml de leite de coco (caseiro, de preferência)

• 2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar

• 3 colheres de sopa de açúcar de coco

• 1 colher de sopa de óleo de coco

• 1 ovo

• 1 colher de sopa de biomassa de banana verde

• 1 colher de sopa rasa de fermento em pó

• óleo de coco e fubá para untar

• canela em pó para polvilhar

Dica: utilizar o milho verde congelado ou 2 espigas de milho.

Modo de preparo: Bater todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento em pó, até ficar uma mistura homogênea. Adicionar o fermento e bater levemente até misturar. Colocar em uma assadeira untada com óleo de coco e fubá e assar em forno médio por cerca de 40 minutos, até ficar firme. Polvilhe canela em pó e leve à geladeira. Sirva gelado.

Confira outras receitas:

Receita: como fazer o delicioso mungunzá

Arroz de forno cremoso e muito fácil





*Com informações da Assessoria