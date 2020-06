Vai um pãozinho com café? Aprenda a fazer pão caseiro fácil e rápido

Pão quentinho todo mundo ama | Foto: Reprodução Internet

Que tal aprender fazer um pão super fofinho, simples e muito saboroso para ser saboreado com um bom cafezinho? É só uma sugestão, pois, vai bem com suco, refrigerante, chá pu qualquer outra bebida da sua preferência. Se quiser, acessa, o vídeo do passo a passo que está abaixo. Veja como é fácil de fazer.



ingredientes

• 200 ml de leite morno

• 200 ml de óleo

• 200 ml de água morna

• 2 ovos

• 1 kg de farinha de trigo

• 1 pacote de fermento biológico seco (10 g)

• 2 colheres (de sopa) de açúcar

• 1 colher (de chá) de sal

• Para pincelar (opcional)

• 1 gema

• 1 fio de óleo

Modo de Preparo

1. Misture a água e o leite.

2. Em seguida dissolva o fermento.

3. Coloque os demais ingredientes menos a farinha de trigo.

4. Misture bem.

5. Agora vai colocando aos poucos e misturando a farinha de trigo.

6. Coloque a massa na mesa com um pouco de farinha de trigo e vá acrescentando a farinha até a massa não grudar mais nas mãos.

7. Ela fica uma massa elástica.

8. Coloque a massa de volta na tigela, tampe com um pano e deixe o pão fermentar por cerca de uma hora ou até ele dobrar de tamanho.

9. Depois modele como preferir.

10. Deixe descansar por mais 20 minutos

11. Misture a gema e o óleo, e pincele sobre os pães depois de crescidos.

12. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 25 minutos ou até ele dourar dos lados.

13.Espere esfriar e sirva.

14.Bom Apetite.





