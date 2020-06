Calor, né? o cozumel, drink feito com cerveja e limão vai te refrescar

O cozumel só leva quatro ingredientes e é super refrescante | Foto: Reprodução Internet

Quer tomar uma cervejinha de um jeito diferente? Veja a receita do cozumel que vai te conquistar.

Ingredientes

-1 lata de cerveja puro malte geladinha

- meia colher de sopa de sal

-3 cubos de gelo

-sumo de 1 limão médio





Modo de fazer

-Coloque o sal em um pires ou prato e espalhe, passe limão na borda da taça ou copo que será usado para tomar a bebida e passe a borda no prato com o sal (o limão vai fazer com que o sal grude na borda da taça).

- coloque o sumo do limão dentro do copo e em seguida os 3 cubos de gelo. Depois acrescente a cerveja.

Pronto, agora é só se refrescar!