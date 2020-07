Aprenda como fazer massa de pizza no liquidificador

Massa fácil e saborosa | Foto: Marca Finna Divulgação

Manaus - A pizza é um dos pratos mais consumidos no mundo todo, pois, a sua enorme variação de recheios conquista qualquer paladar, seja doce ou salgado. Além disso, já virou uma tradição ter essa iguaria italiana nas refeições do fim de semana para dividir com toda a família.

Pensando nisso vamos ensinar a fazer uma massa simples e fácil no liquidificador e rechear com os sabores marguerita e chocolate com morangos.

Ingredientes para a massa

-180 g de Farinha de Trigo com fermento

-240 ml de leite integral

-1 colher de Margarina

-1 ovo

-1 pitada de sal

Para o recheio Marguerita

-200 ml de molho de tomate

-300 g de mussarela ralada

-1 tomate em rodelas

-3 ramos de manjericão

Modo de Preparo



- Coloque todos os ingredientes da massa no liquidificador e bata até incorporar.

- Unte com margarina uma forma de pizza de 30 cm de diâmetro e coloque a massa no recipiente.

- Leve-a ao forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 20 minutos.

- Retire-a do forno e coloque o recheio: molho de tomate, queijo, rodelas de tomate, manjericão e azeitona.

- Retorne para o forno e espere derreter completamente o queijo.

Para o recheio de chocolate

-1 lata de leite condensado

-5 colheres de achocolatado

-1 colher de sopa de Margarina

-Morangos cortados a gosto

-Granulado de chocolate a gosto





