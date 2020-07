Dia da Pizza: estabelecimentos oferecem descontos e atrações nacionais

O EM TEMPO fez uma seleção do que os estabelecimentos prepararam para o manauara neste Dia da Pizza | Foto: Divulgação/ Loppiano

Manaus - Símbolo nacional na Itália, a pizza conquistou estômagos, corações e mentes do manauara. É tanta paixão que ganhou um dia só seu, comemorado nesta sexta-feira, 10 de julho. Por conta desta data tão ‘gostosa’, o EM TEMPO fez uma seleção do que os estabelecimentos prepararam para o manauara neste dia. A seleção inclui desde desconto em pizza, participação de pizzaiollo nacional e rodas de samba. Confira aqui as dicas para comemorar em Manaus!



Roda de Samba

Na Loppiano Pizza a comemoração do Dia da Pizza vai ser com muito samba. A pizzaria vai ter muita música com Lúcio Flávio, Júnior Rodrigues e Ricardo, a partir das 19h. O restaurante ainda terá um happy hour seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde. E ainda, quem comprar duas pizzas grandes, seja no delivery ou presencialmente, vai ganhar duas stellas de cortesia.

A Loppiano está com quatro sabores novos: toscana argentina, lombo canadense, bacon caramelizado e caprese | Foto: Divulgação/ Loppiano

A Loppiano está com quatro sabores novos: toscana argentina, lombo canadense, bacon caramelizado e caprese. O local tem a pizza tamanho família que pode ser pedida em até quatro sabores.

Com 26 anos de atuação em Manaus, o proprietário da Loppiano, Rogério Cunha, destacou que a pizzaria cresceu 70% no delivery | Foto: Divulgação/ Loppiano

Com 26 anos de atuação em Manaus, o proprietário da Loppiano, Rogério Cunha, destacou que a pizzaria cresceu 70% no delivery durante a pandemia.



“Sentimos que o movimento está melhor. Fechamos desde o dia 21 de março. Mas crescemos 70% no delivery”, revelou.

A pizzaria está localizado na rua Major Gabriel, em esquina com a avenida Ayrão, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

“Comprando a pizza grande salgada, ganhe a doce”

No Ponto do Rodízio, as pizzas que mais saem são as tradicionais e a ‘moda da casa’. Além das pizzas de brownie de chocolate | Foto: Divulgação/ Ponto do Rodízio

No Ponto do Rodízio não tem motivos para deixar se saborear todos os sabores. Na compra da pizza grande, o consumidor ganha por mais R$ 3 a pizza doce no tamanho de 25 cm (com seis opções de sabores diferentes). Além disso, os clientes ganham 15% de desconto no rodízio, independente de quantidade de pessoas.



Na pizzaria, as pizzas que mais saem são as tradicionais e a ‘moda da casa’. Além das pizzas de brownie de chocolate, segundo o proprietário do local, Ary Renato.

“A nossa proposta foi sempre fazer uma pizza com preço justo, mas de qualidade. Estamos há mais de sete meses no mercado. E tivemos a pandemia que nós tivemos que evoluir, fizemos novo produtos. O lado positivo da pandemia foi que nós conseguimos nos reinventar. Porém caíamos no faturamento. Mas o retorno está sendo bem positivo”, revela Ary.

A pizzaria está localizada na avenida Coronel Teixeira | Foto: Divulgação/ Ponto do Rodízio

A pizzaria está localizada na avenida Coronel Teixeira, número 185, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.



Show acrobático

No dia da Pizza, a Cantina Ghiotto terá um pizzaiollo de São Paulo com formação internacional e nacional, para fazer as pizzas e também um show acrobático, o Rafael Barbosa.

Cantina Ghiotto terá um pizzaiollo de São Paulo com formação internacional e nacional, para fazer as pizzas e também um show acrobático, o Rafael Barbosa | Foto: Divulgação/ Cantina Ghiotto

A pizzaria tem 17 anos de tradição em Manaus e é conhecida por popularizar o rodízio de pizza e também as massas em Manaus. A Pizza que mais sai em todas pizzarias são as de Calabresa, Mussarela e Portuguesa.

Show acrobático com Rafael Barbosa | Autor: Divulgação/ Cantina Ghiotto

De acordo com o proprietário do estabelecimento, Fabio Cunha, a retomada tem sido lenta e feita com muita serenidade e cautela, depois do pico de pandemia em Manaus.



A pizzaria está localizada na avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10.

Desconto especial

A Pizzaria em Casa está oferecendo promoções exclusivas para pedidos feitos pelo WhatsApp (92) 99604-8321. E com descontos especiais para esta sexta-feira (10).

O local tem duas pizzas que são as mais pedidas. A Moda da casa e a Portuguesa. A Pizzaria nasceu no período da pandemia, em março de 2020, na contramão de alguns restaurantes que fecharam no período do isolamento social. E de acordo com o proprietário do estabelecimento, Iury Barros as vendas dobraram.



“A procura da pizza aumentou na Pizzaria em Casa neste período de isolamento. E principalmente para novos clientes. Na verdade, todos os dias surgem novos clientes e o melhor sempre falam como é bom ter uma pizzaria que você sente o amor em cada pedaço”, diz Barros.

Leia Mais

No dia da pizza restaurantes de Manaus dão dicas de sabores

Aprenda como fazer massa de pizza no liquidificador