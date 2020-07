Bife acebolado suculento que dá até para rechear o pão

A cebola e o molho dão um sabor especial | Foto: Reprodução internet

Ingredientes

-1 kg de patinho ou outra carne própria para bife da sua preferência (Na hora da compra, já peça para o açougueiro fatiar ou corte no formato de bifes)

- sal e pimenta do reino ou tempero pronto

-2 cebolas médias, 2 dentes de alho picado,1 tomate e 1 pimenta de cheiro ou meio pimentão verde

- Algum oleoso como azeite, manteiga ou óleo de soja

-1 colher de Shoyo (opcional)

Modo de fazer

Lave os bifes e deixe escorrer, depois tempere com sal e pimenta do reino e o alho. Esquente uma colher do oleoso na frigideira e vá fritando os bifes ao ponto que deseje. Nos últimos bifes a serem fritados já coloque as cebolas cortadas em rodelas e deixe fritar junto com a carne. Quando estiverem transparentes, acrescente o tomate cortado em cubos e a pimenta de cheiro picada. Se colocar pimentão, o corte em rodelas, também. Vá incorporando as verduras para que fritem juntos. A partir daí ja começa a se formar um molho, então, pode acrescentar o shoyo. Se for preciso, coloque duas colheres de sopa de água.

Coloque essa mistura deliciosa em cima dos outros bifes e bom apetite!

Leia mais

Como fazer o ovo frito perfeito? A gente te ensina

Calor, né? o cozumel, drink feito com cerveja e limão vai te refrescar

Veja também