Um dos melhores bolos "Nega Maluca" feito no liquidificador

Com ou sem recheio e cobertura, esse bolo é muito gostoso | Foto: Reprodução internet

Manaus - Vamos lá, é muito simples. Você vai precisar de um liquidificador, uma vasilha para misturar os ingredientes, uma forma de bolo e uma panela para preparar recheio e cobertura, caso queira, porque essa nega Maluca é tão boa que nem precisa de complemento.

Ponha no liquificador: 3 ovos inteiros, meia x. de chá de óleo, 1 1/2 de x. de chá de açúcar, 1 x de chá de chocolate em pó e 1 x. de chá de água morna. Bata esses ingredientes até misturar tudo, cerca de 30 segundos. Depois de batida, transfira a massa para uma vasilha e acrescente 1 x. de chá de trigo peneirado e mexa a massa com o auxílio de um fuê ou colher, depois, coloque mais 1 x de trigo, também peneirado e mexa. Vai ficar uma massa lisa. Finalize com 1 1/2 colher de fermento em pó e 1 colher de bicarbonato (opcional). Se quiser, pode acrescentar 1 colher de chá de baunilha.

Unte a forma com uma gordura e trigo ou chocolate em pó e ponha a massa dentro. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por cerca de 40 minutos (depende de cada forno).

Para saber como faz os recheios, assista ao vídeo, são super fáceis de fazer.

