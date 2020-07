Só com 2 ingredientes, aprenda a fazer a massa de salgado mais fácil

O recheio pode ser o da sua preferência | Foto: Reprodução internet

Ingredientes

- 250 gramas de farinha de trigo tradicional sem fermento

- 1 caixa de creme de leite (caixa com 200 gramas).

Modo de Preparo

Coloque a farinha em um bowl (tigela), acrescente o creme deleite e misture bem. Espalhe um pouco de farinha em uma bancada, despeje a massa e sove até que fique lisinha, levemente pegajosa (ao toque). Envolva a massa com plástico filme e deixe descansar, enquanto você separa e prepara os recheios.

Montagem

Abra a massa no formato mais retangular e fininho possível, em seguida basta cortar no formato e tamanho escolhidos para os salgados. Nestes, os cortes são para caber uma salsicha, como enroladinhos. Faça os cortes, una as sobras de massa e abra novamente afim de aproveitar tudo.



Coloque o recheio e feche a massa com auxilio de um fechador ou garfo e no caso dos enroladinhos basta enrolar e fecha as bordas apertando com os próprios dedos modelando. Agora, vamos ensinar mais uma etapa, mas é opcional: empanar

Como empanar

Com os salgados recheados e fechados é hora de empanar e fritar. Precisa de:

- uma tigela com 3 ovos mexidos

- outra com farinha de trigo sem fermento

- e uma com farinha de rosca

O procedimento é bem simples

– Passe o salgado pelos ovos mexidos

– Passe pela farinha de trigo

– Passe novamente pelos ovos mexidos

– Finalize passando pela farinha de rosca

Repita o processo por todos os salgados e leve para fritar em óleo bem quente com quantidade suficiente para cobrir o salgado. Frite os salgados de um a três por vez até dourar.

No video, além de ter todo o processo da receita, tem sugestão de recheio