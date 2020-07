Rota dos Chefs ocorre no fim de semana em versão delivery

Manaus - Este ano, o festival gastronômico Rota dos Chefs será realizado totalmente online pela primeira vez. Nos dias 24, 25 e 26 de julho, das 17h às 22h, os amazonenses poderão realizar pedidos preparados por 15 chefs renomados, por meio do aplicativo de entregas PediJá . Os pratos serão vendidos por preços que variam entre R$10 e R$ 25 e o frete terá valor único de R$5,99 para toda a cidade de Manaus.

“Encontramos no ambiente online uma forma segura para realizar o festival este ano. As pessoas já esperam o Rota dos Chefs para provar uma comida diferente, ter um momento de descontração. Com a edição delivery, além de proporcionar uma nova experiência para os participantes, estamos colaborando para movimentar as atividades de diversos profissionais, dos restaurantes aos entregadores, o que é super importante neste momento de pandemia”, explica Lídia Mota, Diretora Geral da Rota dos Chefs.

Entre os chefs participantes estão nomes importantes da gastronomia da cidade como Paulo Fortunato, Jean Fabrizio, Ary Filho, Selma Reis, Thiago Santana, Adalberto Vieira, Lídia Mota, André Parente, Isis Reichl, Felipe Schedler, Pio Câmara, Menga Rola, Débora Shornik, Gustavo Picanço e Fernando Vieira.

As entregas serão feitas respeitando todas as medidas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. “Reforçamos os cuidados para garantir a segurança do delivery, tanto para quem pede, quanto para nossos entregadores. Para nós, apoiar esse evento que já é esperado na cidade, além de ser uma honra, é uma oportunidade de colaborar para movimentar a economia da nossa região neste período tão delicado”, afirma Valéria Carrete, Diretora de Novos Negócios e Parcerias Estratégicas do PediJá.

Para realizar os pedidos, os interessados devem instalar o app PediJá, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

*Com informações da assessoria



