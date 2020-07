Em frente ao Teatro Amazonas, restaurante vira ícone de Manaus

Manaus - O restaurante Ópera, inaugurado em fevereiro de 2020 no Hotel Juma Ópera, em frente ao Teatro Amazonas, tornou-se referência em alta gastronomia na cidade de Manaus. O local, que voltou a funcionar normalmente em 1º de julho, combina pratos contemporâneos carregados de matizes e sabores amazonenses, formando um diversificado cardápio assinado pela chef Sofia Bendelak. Além disso, tem uma estrutura única bem no centro, em formato de cúpula, com vista privilegiada para o Teatro.

A seleção de receitas divide-se entre Amazonenses e Clássicas. No primeiro grupo destacam-se o Ceviche de Aruanã com Leite de Tigre Amazônico e chips de legumes; Filé de Pirarucu fresco com crosta de castanha do Brasil, purê de banana da terra picante e legumes confitados; e Picanha com Tucupi Negro, arroz de leite de castanha e farofinha de tostado de bacon.

Já entre os clássicos estão Costeletas de Cordeiro Oriental com Cuscuz Marroquino; Bombom de Alcatra com Rosti de batata e farofa de ovo; Risoto de Camarão; e Linguini ao Pesto de Manjericão.

As sobremesas também são imperdíveis, esbanjando sabor e beleza, com deliciosas opções como Texturas de Chocolate Amazônico; Mil Folhas de Tapioca com coco e formiga Dessana; e Profiteroles com Sorvete Amazônico.

O Restaurante Ópera fica na Rua 10 de Julho, 481. Mais informações em www.jumaopera.com.br , perfil de Instagram @jumaopera ou telefone (92) 3232.2707.

*Com informações da assessoria