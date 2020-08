Aprenda a fazer vinagrete rápido e simples para o fim de semana

| Foto: Reprodução/Instagram

Manaus- Que o final de semana pede um churrasco ou um peixe assado é um fato, mas essas delícias regadas por um gostoso vinagrete ficam divinas. A receita que você vai aprender agora, é rápida, simples e ideal para quem não possui muita experiência na cozinha mas quer impressionar. Certifique-se que todos os ingredientes estão em perfeitas condições, afinal esse é um prato que se come cru.

Você vai precisar para esta receita de:

1 cebola média

1 tomate grande

1/3 de pepino

1 limão pequeno

1 maço de cheiro-verde

1 colher de sopa de vinagre (da sua preferência)

Lave todos os itens e corte tudo em pequenos pedaços, com exceção do limão. Coloque as verduras e frutas em um recipiente que possua tampa e misture. Esprema o limão sob a mistura, e acrescente o vinagre. Salgue à gosto e coloque na geladeira. Após isso é só servir, o vinagrete.

Dica extra: Umas pitadas de orégano ou de pimenta do reino moída deixa com gosto de comida caseira.

Se você gostou dessa receita ou tentou fazer em casa, deixe seu comentário no final. Seu feedback é fundamental.

