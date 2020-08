Prático: como fazer bombom de chocolate na forma de gelo

Bombons de chocolate são uma delícia e caem bem em qualquer situação, seja em momentos festivos ou para garantir uma nova fonte de renda | Foto: Reprodução

Bombons de chocolate são uma delícia e caem bem em qualquer situação, seja em momentos festivos ou para garantir uma nova fonte de renda. E existe um jeito muito simples de fazer suas camadas e recheios, usando somente uma forma de gelo. Confira a receita:

Topo

Unte a forma de gelo com óleo de coco para facilitar na hora de desenformar os bombons

Derreta 2 barras de chocolate meio amargo (ao leite ou branco, vai de acordo com o que você desejar) em banho-maria.

Despeje um pouco sobre o fundo de cada buraquinho da forma de gelo. Formando o "topo" do bombom, por isso, não preencha demais porque é necessário espaço para as outras camadas.

Com o chocolate apenas no fundo, leve a forma de gelo ao congelador e deixe lá por cerca de 5 minutos.

Recheio

Retire do congelador e escolha o seu recheio. Você pode rechear tanto com recheios cremosos, tal como doce de leite, brigadeiro, brigadeiro 4 leites, beijinho, brigadeiro de paçoca, brigadeiro de morango, brigadeiro de leite em pó, por exemplo, quanto com frutas como pedaços de morango, uvas, abacaxi e outras frutas de sua preferência.

Mas não coloque muito recheio porque ainda é preciso 'fechar' o bombom

Base

Após rechear todos os espaços, despeje o restante do chocolate derretido por cima dos recheios. Não se preocupe se o chocolate acabar se espalhando para fora do seu quadrado na forma, pois assim que tudo estiver congelado, bastará cortar com a faca de acordo com o formato desejado.Com os recheios já cobertos, retorne a forma de gelo ao congelador e deixe ali por cerca de 30 minutos.

Pronto, agora é só comer ou preparar uma embalagem para vender e ganhar dinheiro com essas delícias.

Leia mais:

Aprenda a fazer um brigadeiro de caipirinha

Você já ouviu falar em lasanha de batatas? Aprenda a receita