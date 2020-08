5 drinks fáceis para receber amigos e se refrescar no calor

Uma boa seleção de bebidas leves e refrescantes para combinar com os dias quentes | Foto: Reprodução

Uma boa seleção de bebidas leves e refrescantes para combinar com os dias quentes do verão amazônico, que não tem dando tréguas. O EM TEMPO fez uma seleção para que você se refresque e faça bonito ao receber amigos.

Margarita | Foto: Reprodução

1) Margarita

Ingredientes:

1 ¹/² dose de tequila el Jimador Blanco

Suco de ¹/² limão

55 ml de licor de laranja

1 colher de sopa de açúcar

Gelo

Modo de preparo: Bata 60 ml de suco de limão com açúcar a gosto, acrescente 120 ml de tequila El Jimador Blanco 100% agave e 55 ml de licor de laranja e pronto.

Caipirinha de Limão Siciliano | Foto: Reprodução

2) Caipirinha de Limão Siciliano

Ingredientes:

1 xícara de chá do vinho branco Casa Valduga Origem Chardonnay

2 colheres de sopa de açúcar

2 limões Sicilianos

Gelo a gosto

Modo de preparo: Em um copo de caipirinha, coloque o limão cortado em fatias. Acrescente o açúcar e macere. Por último, adicione o gelo, o vinho branco e mexa bem.

Paloma | Foto: Reprodução

3) Paloma

Ingredientes:

50 ml de el Jimador

15 ml de suco limão

1 pitada de sal

Completar com citrus

Modo de Preparo: Colocar os ingredientes em copo alto com gelo e por último o citrus.

Canarinho | Foto: Reprodução

4) Canarinho

Ingredientes:

30 ml de rum prata

30 ml suco de abacaxi

30 ml de suco de laranja

50 ml do espumante Ponto Nero Brut

10 ml de curaçau blue

Modo de Preparo :Em uma coqueteleira – com oito cubos de gelo – adicione o rum prata, o suco de abacaxi e o suco de laranja. Bata e despeje o conteúdo em uma taça de espumante Ponto Nero Brut com dois cubos de gelo, coando o gelo da coqueteleira. Decore com 10 ml de “curaçau blue”, colocando o produto pelo canto da taça.

Gold | Foto: Reprodução

5) Gold

Ingredientes:

5 uvas rubis

20 ml de cointreau

meia maçã verde caramelizada

100 ml do espumante Ponto Nero Rosé

Modo de Preparo:Corte uma maçã verde em cubos, polvilhe com açúcar refinado e refogue em fogo médio, até que a maçã atinja um tom caramelo. Resfrie. Em uma coqueteleira, coloque as uvas, o cointreau e a maçã verde caramelizada. Macere bem, adicione cinco cubos de gelo e bata, por 20 segundos. Sirva esta mistura em uma taça de espumante, colocando com uma peneira. Complete a taça com o espumante Ponto Nero Rosé.

