Confira cinco receitas para incrementar o seu miojo

O macarrão instantâneo ou miojo é gostoso e prático, mas pode ficar ainda mais saboroso. O Brasil ocupa a 10º posição de países que mais consomem o macarrão e o sabor preferido dos brasileiros é galinha caipira, segundo levantamento da Associação Mundial de Macarrão Instantâneo, mas que tal dar uma incrementada nesse prato rápido? Confira:

1) Batata palha e molho especial



Misture o tempero pronto do miojo (de galinha caipira) com um pouquinho de leite e manteiga em uma panela. Mexa até começar a engrossar. Acrescente o macarrão instantâneo cozido no molho, coloque uma colher de sopa cheia de requeijão e batata palha para finalizar.

2) Rúcula e tomate seco

Refogue cebola picada e acrescente rúcula, tomate seco e mussarela de búfala. Junte tudo ao miojo cozido e acerte o sal e a pimenta do reino. Não use o tempero pronto.

3) Tomate cereja e manjericão



Refogue cebola picada, alho, seis tomates do tipo cereja e sal a gosto. Acrescente manjericão e parmesão ralado. Misture tudo ao miojo cozido e não use o tempero pronto.

4) Curry e orégano



Cozinhe o miojo e tire cerca de 70% da água. Acrescente uma colher de sobremesa de curry e outra de orégano. Para finalizar, apenas meio sachê do tempero pronto.

5) Ovos mexidos



Mexa dois ovos e, com eles ainda moles, acrescente o miojo cozido, o tempero pronto e uma colher de requeijão. Mexa mais um pouco e está pronto.

