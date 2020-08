Tem limão, açúcar e cachaça em casa? Então faça a sua caipirinha

Saiba como fazer a tradicional caipirinha com ingrediente que você pode ter em casa | Foto: Reprodução

Manaus - Mais brasileira que nunca, a caipirinha é a pedida para os dias quentes e também comemorações. Com apenas quatro ingredientes que você pode ter em casa, a bebida fica pronta bem rápido e dá para ter como aperitivo ou acompanhar aquela tradicional feijoada do fim de semana.

Ingredientes

1 dose de cachaça

1 limão

2 colheres (sopa) de açúcar

cubos de gelo a gosto

Modo de preparo



1. Lave, seque e corte as extremidades do limão. Corte a fruta em oito gomos, da seguinte maneira: corte em 4 partes no sentido do comprimento e, cada parte, em 2 metades.

2. Transfira os gomos do limão para um copo baixo, junte o açúcar e amasse com um pilão.

3. Complete com os cubos de gelo, despeje a cachaça, mexa bem com uma colher e sirva a seguir.



Custo da sua caipirinha

O único ingrediente mais caro na receita é a cachaça, mas você pode usar a cachaça pura, a branca e a ouro. Tudo vai depender do gosto e do preço do consumidor.

Os limões são vendidos nas feiras e mercados da cidade. No Centro, um saco com 10 limões pode ser vendido por até R$ 2. O açúcar comum pode ser encontrado nos supermercados por R$ 3.

Leia mais:

Como fazer um pudim de milho sem açúcar

Vídeo: sucuri assusta banhistas em praias 'Olha o tamanho da monstra'