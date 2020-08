Confira cinco receitas de brigadeiros diferentes

Brigadeiro é uma paixão nacional sendo muito prático de fazer. Mas inovar na produção pode deixar o doce mais gostoso e ainda servir como renda extra, confira as receitas:

Confira as receitas! | Foto: Reprodução

1) Brigadeiro de Paçoca

Ingredientes

1 lata de leite condensado1 colher de sopa de creme de leite sem soro½ colher de sopa de manteiga sem sa l1 xícara de chá de farofa de paçoca doce½ barra de chocolate ao leite

Modo de preparo



Em uma panela coloque o creme de leite, a manteiga e o chocolate e ligue o fogo baixo. Após derreter os ingredientes, acrescente o leite de condensado, mexendo até que a massa comece a desgrudar do fundo da panela e adicione a farofa de paçoca. Continue mexendo até que a massa fique homogênea. Despeje a massa em um recipiente e deixe descansar até que esfrie. Enrole em pequenas bolinhas e confeite a gosto. Para confeitar, passe o doce na farofa de paçoca.

Brigadeiro de café | Foto: Reprodução





2) Brigadeiro de café

Ingredientes

1 lata de leite condensado150 gramas de chocolate amargo1 colher de sopa de manteiga1/2 xícara de chá de café bem forte1 pitada de SAL

Modo de Preparo



Em uma panela junte todos os ingredientes e mexa em fogo baixo até que o creme desgrude do fundo da panela. Leve para a geladeira e quando estiver gelado, faça bolinhas e passe no confeito da sua preferência.

Brigadeiro de café | Foto: Reprodução





3) Brigadeiro de açaí

Ingredientes



395g de leite condensado

200g de polpa de açaí e chocolate granulado

Modo de preparo



Em uma panela, junte o leite condensado e o açaí e cozinhe até o ponto de brigadeiro. Deixe em repouso até esfriar. Modele pequenas bolas de brigadeiro. Cubra com granulado.

Brigadeiro de coco | Foto: Reprodução





4) Brigadeiro de coco



Ingredientes



1 lata de leite condensado

150 gramas de chocolate branco

1 colher de sopa de manteiga

70 gramas de coco ralado seco

Modo de preparo



Coloque todos os ingredientes em uma panela pequena e leve ao fogo médio. Mexa sempre até que comece a desgrudar do fundo da panela. Deixe a mistura gelar na geladeira por pelo menos uma hora. Enrole os seus docinhos e finalize passando-os em coco ralado.

Brigadeiro de Limão | Foto: Reprodução

5) Brigadeiro de Limão

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de margarina

1 envelope de gelatina sabor limão

Modo de preparo



Em uma panela, leve ao fogo baixo o leite condensado com a margarina, mexendo sem parar por 8 minutos. Retire a panela do fogo e acrescente a gelatina em pó, misturando bem até dissolvê-la. Retorne a panela ao fogo baixo por mais 2 minutos mexendo até soltar do fundo da panela. Unte com margarina um refratário e despeje o brigadeiro para esfriar. Unte as mãos com margarina para fazer as bolinhas de brigadeiro. Passe no granulado branco ou açúcar de confeiteiro.

