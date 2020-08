Vídeo: Aprenda a limpar e ticar o pacu e a sardinha do jeito manauara

A técnica pode ser usada para tratar o jaraqui | Foto: Reprodução

Manaus - O peixe é o principal alimento do amazonense e marca da culinária do Estado. Entre as grande variedade e pescado de água doce existente, têm os mais populares como o jaraqui, tambaqui, matrixã, pirarucu, pacu, a sardinha, entre outros.

Tudo bem que nas feiras e supermercados de Manaus, é possível comprar o peixe já tratado, no entanto, nada melhor do que conhecer a técnica para dar aquele último "trato" no pescado, antes de ir à panela ou mesmo, fazer o trabalho completo, caso compre o produto sem estar limpo e ticado.

Para limpar e ticar (fazer riscos no peixe para cortar as espinhas) é necessário usar uma faca pequena ou média bem afiada e para temperar não pode faltar o sal e o limão.

Acompanhe a técnica do professor Itamar, que pode ser adaptado ao jaraqui.

