Fim de semana pede tambaqui assado especial; aprenda a fazer

Manaus - Todo amazonense que se preze ama um peixinho assado e se for um tambaqui então, pode chamar a turma que a satisfação é garantida. Nesta sugestão, o pescado é temperado com um molho a base de shoyu e fica uma delícia.

Pode ser assado na brasa ou no forno e como acompanhamento, aquela farinha Uarini ovinha que só tem no Amazonas. Bom apetite!

Antes de tudo, lave muito bem o tambaqui e passe bastante limão, por fora e por dentro.

Ingredientes

A receita é para um tambaqui e 2kg. É so adaptas as medidas para o peso do seu.

- 2kg de tambaqui

- 1/2 xícara de azeite

- 50ml de vinagre

-1/2 xícara de shoyu

-Tomilho fresco (opcional)

-1 Cebola

- Cheiro verde e/ou salsinha

-Sal

- 2 pimentas de cheiro (dica da editora)

Nesse vídeo, o Zé Almiro do canal Churrasqueadas, te ensina de modo divertido, o passo a passo da receita.

