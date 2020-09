Não desperdice pão, faça pudim e se delicie com essa receita fácil

Com poucos ingredientes é possível fazer essa delícia | Foto: Reprodução

Nessa receita super fácil, será preciso os seguintes ingredientes

Massa

2 pães franceses fatiados

4 ovos

2 latas ou caixas de leite condensado

Calda

1 xícara de açúcar

50 ml de água

Modo de fazer

Faça primeiro a calda, colocando o açúcar em uma panela ou diretamente na forma que será usada para assar o pudim. Espere derreter o açúcar e vá acrescentando a água aos poucos. quando ela estiver caramelizada, está pronta.

Para a massa, misturar no liquidificador todos os ingredientes indicados e bata até ficar homogêneo (cerca de 1 minuto). Ponha o líquido na forma. Ponha água em uma outra forma retangular e nela coloque a forma do pudim. Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido, por cerca de 1 hora e meia.

Espere esfriar e desenforme ou leve a geladeira por umas 3 horas e desenforme depois. Agora é só se deliciar.

Veja o passo a passo no vídeo abaixo:





