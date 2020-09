Melhor receita de bolinho crocante de arroz

Esse bolinho é muito crocante e quentinho é uma delícia | Foto: Reprodução internet

Manaus - Nessa receita, o arroz vira um delicioso bolinho que serve como aperitivo, entrada ou até como complemento do lanche. O importante é aproveitar para se deliciar. Aqui damos a sugestão de recheio mas pode-se usar a criatividade e fazer altas misturas.

Ingredientes

2 xícara de arroz

1 ovo

150 g de muçarela ralada ou cortadinha

1/2 xícara de calabresa ou linguiça

1/2 colher de sopa de fermento

5 colheres de sopa de amido de milho ou trigo se preferir

salsinha e pimenta do reino a gosto

Modo de fazer

Misture tudo muito bem, amassando com as mãos ou com o auxílio de uma colher de pau. A massa vai ficar meio seca mas é assim mesmo. Faça as bolinhas e se quiser, coloque um pedacinho de queijo dentro, aperte bem a bolinha.

Molhe os bolinhos no ovo bem mexido e depois empane na farinha de rosca ou trigo. Frite em óleo bem quente e em uma quantidade que cubra os bolinhos. Finalize colocando os bolinhos em papel toalha para sugar o óleo.

