Confira 7 ideias de tortas de limão fáceis para o fim de semana

Manaus - A torta de limão é um clássico da culinária brasileira. Além de ter um modo de preparo fácil, ela pode ser feita com diversos incrementos, como raspas de chocolates e biscoitos diversos, e está como opção em muitos restaurantes. A mistura do doce com o azedinho do limão caiu no gosto de muitas pessoas. Confira sete receitas de tortas de limão, que podem ser preparadas facilmente no liquidificador e deixarão o seu final de semana mais doce.

1 - Torta especial de limão

Tempo: 1h (+4h de geladeira)

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:1 pacote de biscoito maisena (200g)

4 colheres (sopa) de manteiga

1 lata de leite condensado

1/2 xícara (chá) de suco de limão

200g de creme de leite

180g de chocolate ao leite picado

180g de chocolate meio amargo picado

Raspas de chocolate branco e ao leite para decorar

Modo de preparo:

Triture os biscoitos no liquidificador. Transfira para uma tigela, misture com a manteiga e forre o fundo e as laterais de uma fôrma de aro removível de 24cm de diâmetro. No liquidificador, bata o leite condensado e o suco de limão até ficar cremoso.

Adicione metade do creme de leite e bata rapidamente. Misture o chocolate ao leite com uma colher e despeje sobre a torta. Leve à geladeira por 2 horas.

Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas, misture com o restante do creme de leite e espalhe sobre toda a torta. Decore com raspas de chocolate e leve à geladeira por mais 2 horas antes de desenformar e servir.

2 - Torta de limão com cookie

Tempo: 30min (+3h de geladeira)

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes: 8 biscoitos tipo cookie com gotas de chocolate e 3 colheres (sopa) de manteiga

Recheio: 2 latas de leite condensado, 1 lata de suco de limão (use a lata de leite condensado vazia para medir) e 1 lata de creme de leite gelado sem soro

Merengue:2 claras e 3 colheres (sopa) de açúcar

Raspas da casca de limão para decorar

Modo de preparo:

Bata o biscoito no liquidificador, aos poucos, usando a tecla pulsar até triturar. Despeje em uma vasilha e adicione a manteiga trabalhando com a ponta dos dedos até obter textura de farofa. Forre o fundo de uma fôrma refratária de 20cm de diâmetro, apertando com as mãos. Leve ao forno alto, preaquecido, por 12 minutos.

Deixe esfriar. Bata o leite condensado com o suco no liquidificador. Acrescente o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Despeje na fôrma e leve à geladeira por 2 horas ou até firmar. Bata as claras em velocidade média na batedeira até obter ponto de neve. Sem parar de bater, polvilhe o açúcar até obter um suspiro.

Despeje sobre a torta e decore formando picos com uma colher. Leve ao forno alto, preaquecido, com a porta semiaberta por 5 minutos para dourar. Deixe esfriar e leve à geladeira por 1 hora. Desenforme, polvilhe com raspas e sirva.

3 - Torta de limão aerada

Tempo: 1h (+2h de geladeira)

Rendimento: 10 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:1 pacote de biscoito maisena (200g) e 4 colheres (sopa) de manteiga gelada em cubos

Recheio: 2 latas de leite condensado

1 lata de suco de limão (use a lata de leite condensado vazia para medir)

1 lata de creme de leite

1 clara

1/2 colher (chá) de sal

Cobertura:180g de chocolate meio amargo e 1 caixa de creme de leite (200g)

Modo de preparo:

Triture o biscoito no liquidificador usando a tecla pulsar e despeje em uma tigela. Acrescente a manteiga e trabalhe com a ponta dos dedos até obter uma farofa. Forre o fundo de uma fôrma de fundo removível de 22cm de diâmetro e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até dourar. Deixe esfriar.

Misture o leite condensado com o suco. Adicione o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Bata a clara na batedeira em ponto de neve com o sal e misture delicadamente ao creme anterior. Despeje na fôrma sobre a massa e leve à geladeira por 2 horas.

Derreta o chocolate em banho-maria e misture o creme de leite. Desenforme a torta, espalhe a cobertura e sirva.

Torta de limão aerada | Foto: Reprodução

4 - Torta de limão no copinho

Tempo: 25min (+2h de geladeira)

Rendimento: 20 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes: 1 e 1/2 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de suco de limão

1 caixa de creme de leite (200g)

1/2 pacote de biscoito maisena triturado (100g)

2 xícaras (chá) de chantilly

Raspas de casca de limão para decorar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite condensado, o suco de limão e o creme de leite até homogeneizar. Em copinhos individuais transparentes, forre o fundo com uma camada de biscoito e cubra com a musse de limão. Leve à geladeira por 2 horas. Retire, cubra com o chantilly, decore com raspas de limão e sirva em seguida.

Torta de limão no copinho | Foto: Reprodução

5 - Torta-musse de limão na travessa

Tempo: 30min (+4h de geladeira)

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes: 2 pacotes de biscoito de tortinha de limão (320g)

2 latas de leite condensado

2 e 1/2 latas de creme de leite

1 xícara (chá) de suco de limão

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

Modo de preparo:

Forre o fundo de um bowl médio com filme-plástico e coloque os biscoitos um do lado do outro, cobrindo todo o fundo e lateral. Reserve. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e a gelatina dissolvida conforme as instruções da embalagem por 1 minuto.

Despeje, com cuidado, sobre os biscoitos, cubra e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme sobre um prato e sirva.

Torta-musse de limão na travessa | Foto: Reprodução

6 - Mini torta de limão siciliano e frutas vermelhas

Tempo: 40min (+3h de geladeira)

Rendimento: 18 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes: 1 pacote de biscoito maisena triturado (200g)

3 colheres (sopa) de manteiga

Recheio: 1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite (300g)

Suco e raspas de 1 limão siciliano

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

Cobertura: 1 xícara (chá) de geleia de frutas vermelhas

1/2 xícara (chá) de morango picado

1/2 xícara (chá) de amoras frescas

Modo de preparo:

Misture o biscoito com a manteiga até obter textura de farofa. Distribua entre copinhos de vidro ou taças e reserve. Para o recheio, bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o suco e as raspas do limão até ficar homogêneo.

Prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem, junte ao creme anterior e bata para misturar. Distribua entre os copinhos de vidro e leve à geladeira por 3 horas. Retire e cubra com os ingredientes da cobertura misturados para servir.

Mini torta de limão siciliano e frutas vermelhas | Foto: Reprodução

7 - Torta-mousse de limão

Tempo: 40min (+1h de geladeira)

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes: 1 pacote de biscoito maisena triturado (200g)

1 clara

3 colheres (sopa) de manteiga

Raspas de casca de limão para decorar

Recheio: 2 latas de leite condensado

1 xícara (chá) de suco de limão

1 caixa de creme de leite (200g)

Raspas de casca de 1 limão

Cobertura: 2 claras e 3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo:

Triture o biscoito no liquidificador, despeje em uma tigela e misture com a clara e a manteiga até formar uma farofa úmida. Forre um refratário médio e leve ao forno médio, preaquecido, por 5 minutos. Retire e reserve. Bata os ingredientes do recheio no liquidificador até ficar homogêneo, espalhe sobre a massa e reserve.

Na batedeira, bata as claras com o açúcar até ficar em ponto de suspiro. Espalhe sobre a torta de forma decorativa, fazendo picos. Leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos com a porta semiaberta. Deixe esfriar, decore com raspas de limão e leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

Torta-mousse de limão | Foto: Reprodução

