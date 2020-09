Saiba como preparar arroz integral com facilidade e tenha mais saúde

Incremente a receita de arroz integral com um mix de vegetais | Foto: Internet

Manaus - Sim, é possível preparar um arroz integral cheio de sabor. Apesar de ele não cozinhar tão rápido quanto o arroz branco é uma ótima pedida para colaborar com saúde. Requer um pouco mais de água para ficar bem cozido. Uma dica, se você está com um pouco de pressa é preparar na panela de pressão!

Use e abuse dos temperos naturais

Os temperos são essenciais para dar sabor às receitas. No caso do arroz integral, libere a criatividade. Alho e cebola com certeza vão dar um gostinho a mais, mas que tal um pouco de cheiro-verde, tomate, pimentão e até mesmo vegetais como cenoura, brócolis, berinjela.

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz integral, 3 xícaras (chá) de água fervente,1 colher (chá) de colorau, 1 cenoura crua raladas ou em cubos, meia lata de ervilhas, meia lata de milho verde, 1 cebola picadinha, 2 dentes de alho, 1 colher (chá) de óleo, sal a gosto

Modo de preparo

Pique bem a cebola e o alho e reserve. Rale as cenouras e reserve. Aqueça uma panela com o óleo e acrescente a cebola e o alho. Refogue em fogo médio até que eles fiquem levemente dourados. Acrescente a cenoura e o arroz e refogue por mais alguns minutos. Adicione o colorau e o sal e misture bem. Despeje a água fervente, mexa um pouco e tampe a panela. Deixe cozinhar em fogo médio, até que a água tenha secado completamente. Você também pode preparar esse arroz na panela de pressão: para isso, cozinhe por 10 minutos depois que pegar pressão. Viu como é bem fácil preparar um arroz integral gostoso?

Leia mais

Melhor receita de bolinho crocante de arroz