Fast-food lança “nota” de R$ 16,90 para anunciar promoção e sanduíches

O Burger King anuncia nesta segunda-feira, 26, uma brincadeira com a nota de 200 reais lançada pelo Banco Central. Na rede de fast-food a nota vira de 16,90 reais, preço da promoção King em Dobro.



A campanha também comunica a chegada de dois novos sabores ao King em Dobro, o Chicken Duplo, com dois peitos de frango empanados, e o Rodeio Duplo, a versão com dois hambúrgueres de um dos sanduíches mais pedidos do BK.

Segundo a marca, a intenção é ter uma opção mais acessível e democrática num cenário em que toda economia é válida para o bolso do brasileiro.