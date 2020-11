Biscoito de polvilho assado: um clássico com apenas 4 ingredientes

| Foto: Reprodução

Ótimo como acompanhante do café, o biscoito de polvilho assado é super fácil de fazer e delicioso. Com ingredientes baratos e acessíveis, o petisco vai bem a qualquer hora do dia.

Confira a receita:

Ingredientes

1 xícara (chá) de polvilho azedo

½ xícara (chá) de água bem quente

150g de queijo ralado

½ colher (chá) de sal

Modo de preparo

Escalde o polvilho azedo com a água fervendo.

Espere o polvilho esfriar e acrescente o queijo. Usei o queijo meia cura do Serro.

Acerte o sal da massa.

Enrole a massa no formato de cilindro. Corte os rolinhos e dê forma ao biscoito.

Coloque os biscoitos em forma untada.

Pré-aqueça o forno a 190°C e leve os biscoitos para assar durante 20 minutos.

