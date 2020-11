Amazonas tem três finalistas do concurso “O Quilo é Nosso” da Abrasel

| Foto:

Manaus - Três restaurantes do Amazonas foram classificados para a segunda etapa do concurso “O Quilo é Nosso”, são eles: Biliskão Food – localizado na Rua Vinícius de Souza Lima, 495, Parque Dez de Novembro; o Boteco Dedé – localizado na Av. Djalma Batista, Chapada, no Amazonas Shopping e o LanGrill – localizado no Shopping Millennium, Praça de Alimentação na Av. Djalma Batista, 1661, Chapada.

A primeira etapa do concurso começou no dia 20 de outubro e foi até o dia 30 de outubro. Houve votação no restaurante preferido. Um júri técnico também avaliou os pratos.

Os restaurantes concorrem a vaga de campeão estadual e vaga para representar o Amazonas com os seguintes pratos:

• Biliskão Food – com o prato “Filé de Pirarucu com caviar amazônico”;

• Boteco Dedé – com o prato “Bacalhau de Boteco”;

• LanGrill – com o prato “Medalhão de Pirarucu recheado”.

Para um dos proprietários do Biliskão, Gabriel Oliveira, “Sabíamos que a competição estava bem equilibrada, e que todos os restaurantes participantes estavam dedicados para conseguir classificação para a 2ª etapa, nossa equipe estava engajada em busca da classificação, fizemos ações com nossos clientes, massificamos a divulgação interna e externa com todos nossos clientes. Estamos confiantes, nosso prato está equilibrado nos sabores e textura proporcionando uma experiência para todos que experimentam o prato.” afirma Gabriel.

Já para o chef Dedé Parente, “É muito gratificante poder estar entre os classificados, estou bem entusiasmado com a possibilidade de ser representante do Amazonas este ano e poder mostrar a gastronomia Amazônica. Afinal de contas tenho muito orgulho da composição e riqueza da nossa cultura gastronômica”, declara Dedé.

De acordo com Ademir Soares, proprietário do Langrill, “Estar entre os finalistas foi uma grata e imensa surpresa, uma vez que estamos passando por processos de mudanças e pode garantir que essa classificação vem a somar com o atual momento, estamos confiantes”, ressaltou Soares.

Próxima fase

Agora, na próxima fase, o júri técnico se reunirá, no dia 05 de novembro, na Cantina Ghiotto, localizada na Av. Tancredo Neves, 31 - Parque Dez de Novembro, às 19h30, em um evento para convidados e a imprensa local.

O júri decidirá qual dentre os três finalistas será o vencedor que irá representar o Amazonas na grande final.

Dinâmica da próxima etapa

Os jurados farão avaliação e degustação das receitas dos pratos dos três restaurantes classificados e de forma soberana elegerá o melhor restaurante a quilo do Amazonas.

Além de campeão estadual, o escolhido representará o Amazonas na terceira etapa que elegerá o melhor restaurante a quilo do Brasil. A última etapa será nos dias 17 e 18 de novembro no Rio de Janeiro, no Le Cordon Bleu.

O Amazonas é bicampeão nacional 2017 e 2018 e vai em busca do tricampeonato.