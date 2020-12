99Food amplia operação para Manaus

Manaus (AM) - A cidade de Manaus, uma das principais capitais da região Norte, a partir deste sábado, 12, passa a contar com o serviço da 99Food, plataforma de delivery de comida que conecta consumidores aos melhores restaurantes locais. O aplicativo já está disponível para download no Google Play (Android) e na App Store (iOS).

Para Danilo Mansano, diretor-executivo da 99Food, a escolha por Manaus é estratégica. “É uma das cidades mais importantes da região, com cultura gastronômica, variada e cheia de sabores, características que influenciam na escolha da cidade pela 99Food”, explica.

A 99Food chegou ao Brasil em 2019 e, por enquanto, está presente em Belo Horizonte, Varginha e Divinópolis (MG), São José dos Campos (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Brasília (DF), Teresina (PI), Salvador (BA), Recife (CE) e Belém (PA), acumulando cerca de 50 mil estabelecimentos cadastrados. Manaus é, portanto, uma das 21 primeiras cidades brasileiras onde a 99Food passa a operar.

Mansano conta que este é um negócio de longo prazo. “Não temos a intenção de lançar a plataforma em diversas cidades ao mesmo tempo. Conhecer o mercado e as necessidades locais, oferecendo acessibilidade, confiabilidade e a melhor seleção de estabelecimentos, são mais importantes para a 99Food neste momento”.

Proteção em tempos de pandemia

Para garantir a segurança dos clientes, entregadores e restaurantes parceiros, a 99Food adotou uma série de medidas e protocolos. Dentro da plataforma, os clientes que oferecem gorjetas aos entregadores parceiros têm o valor duplicado pela 99Food, sem nenhum custo extra para o consumidor. A plataforma ainda distribui itens de higienização para os entregadores parceiros, incluindo máscaras da categoria N95/FFP2 e álcool em gel 70% para higienização de mãos, bolsas e guidão.

Para os restaurantes parceiros, a 99Food disponibiliza lacres de segurança para embalar adequadamente os alimentos e protegê-los das partículas do ambiente durante o transporte. “Assim fizemos nas outras cidades e assim faremos em Manaus. Também criamos um fundo de apoio financeiro de US$ 10 milhões para motoristas e entregadores parceiros diagnosticados com a doença”.

Em uma pesquisa interna realizada com os consumidores da 99Food, entre os meses de abril e julho de 2020, concluiu-se que 35% dos usuários aumentaram a frequência de pedidos. Por outro lado, 40% dos restaurantes cadastrados no app nunca haviam utilizado um serviço de entrega antes. “Mesmo quando a pandemia acabar, e nós torcemos para que isso aconteça o quanto antes, os pedidos pelo app não vão diminuir. O delivery já faz parte da vida do brasileiro e é também uma tendência mundial”.

#CompreDoPequeno



Apoiar os pequenos negócios é um dever para a 99Food. Ao contrário da concorrência, a plataforma realiza os pagamentos semanalmente invés de mensalmente. Isso é fundamental para o fluxo de caixa e saúde financeira desses estabelecimentos. “Ainda oferecemos assessoria personalizada, autonomia na administração dos cardápios, cadastro gratuito no app e cursos online de gestão em parceria com o Sebrae-SP. Com certa periodicidade também oferecemos descontos ofertados pela própria 99Food, que promovem os cardápios dos restaurantes cadastrados em nossa plataforma e atraem novos consumidores”, finaliza Pedro Gomes.

Os proprietários de restaurantes que tiverem interesse em se cadastrar no app devem acessar www.queroser99food.com

