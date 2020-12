Nutricionista dá dicas para uma ceia de Natal nutritiva

Manaus - O Natal está próximo e um dos momentos mais especiais desta data é a ceia. É quando as famílias se reúnem para celebrar. Para quem ainda está definindo o cardápio, a coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Fametro dá dicas de ingredientes que podem ser incluídos na preparação dos pratos que vão deixar a ceia mais saudável. Ela também orienta sobre os itens regionais que podem fazer parte da refeição e que darão um toque a mais no momento.

A nutricionista ressalta que é possível ter uma refeição saudável, com ingredientes saborosos e ao mesmo tempo ser nutritivo. “Não é preciso se prender no conceito de que tudo deve ser 100% saudável, mas podemos incluir na ceia alimentos e ingredientes para balancear a refeição. Os alimentos da nossa região são uma ótima opção”, frisou.

O Guia Alimentar para a População Brasileira possui quatro recomendações muito importantes para manter uma alimentação saudável. São elas: consumir alimentos in natura ou minimamente processados; utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias; limitar o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades; e evitar os alimentos ultraprocessados.

De acordo com Rita Machado, considerando essas orientações do guia, a dica para as ceias de Natal e Ano Novo é optar por alimentos como castanhas, nozes, frutas (pêssego, pêra, damasco, morango, uva, ameixa), leguminosas (lentilha, grão de bico, ervilha), carnes magras (peru, chester, peixe, frango), cereais (arroz, milho, quinoa), raízes e tubérculos (batata, mandioca), verduras e legumes (alface, tomate, cebola, cenoura, agrião). “Com estes e com outros alimentos, é possível criar preparações culinárias saborosas e saudáveis”, disse.

Ela sugere pratos como arroz com lentilha, bolo de maçã ou aveia, peru assado com legumes de forno, salada de folhas cruas, purê de batata, salada de frutas, peixe ao molho de legumes, arroz com castanha de caju, maionese de abacate, macarrão ao molho de tomate, doces e bolos caseiros, entre outras.

Segundo a nutricionista, cada região pode aproveitar as frutas da estação para inserir na ceia sem perder as características tradicionais desse jantar. No Norte, por exemplo, a dica é incluir o pirarucu, castanha-do-Brasil, cará-roxo, sucos regionais e uma diversidade de Pancs (Plantas Alimentícias não convencionais).

Outra dica da nutricionista é optar pelo preparo dos alimentos em casa, evitando a compra de produtos prontos que contêm grande quantidade de açúcar, óleo, gordura, sal, aditivos alimentares como corantes e conservantes. É importante adicionar fibras como aveia, quinoa, lentilha, seja como ingrediente das receitas ou acompanhamentos. Opte por sobremesas com frutas, evitando com isso o excesso de consumo de açúcar. Evite frituras, o melhor é escolher alimentos assados, cozidos ou grelhados. A última recomendação é comer devagar, saboreando a refeição.

*Com informações da assessoria