Confira cinco receitas de rabanadas para o Natal

A famosa rabanada com gostinho de natal, no passar dos anos essa tradicional receita foi sendo adaptada em várias versões. Aprenda 5 maneiras de fazer rabanada para as festas de fim de ano.

Rabanada tradicional

Ingredientes 1 lata de leite condensado 1 colher (chá) de essência de baunilha 20 fatias de pão francês amanhecidas 3 ovos bem batidos Açúcar e canela em pó, para polvilhar

Modo de preparo Forre uma assadeira retangular (33cm X 20cm) com papel manteiga, e unte o papel. Misture bem o leite condensado com uma xícara (chá) de água e a baunilha. Passe os pedaços de pão nesta mistura e nos ovos batidos Escorra-as e coloque-as fatias dos pães escorridas sobre o papel untado. Leve ao forno médio (180ºC) por 15 minutos ou até dourarem. Sirva polvilhada com açúcar e canela.

Rabanada de forno

Ingredientes

· 5 pães franceses amanhecidos

· 500 ml de leite

· 1 lata de leite condensado

· 2 ovos batidos

· Açúcar e canela misturados a gosto

Instruções

· Retire a casca de 5 pães franceses, deixando-a apenas na parte de baixo.

· Corte cada pão em fatias com mais ou menos 1 cm de espessura e reserve

· Em uma tigela, misture bem o leite, o leite condensado e os ovos batidos

· Mergulhe as fatias de pão

· Coloque em uma assadeira untada com bastante manteiga e levemente polvilhada com açúcar e canela misturados a gosto

· Leve ao forno médio pré-aquecido a 180 °C por 30 min

· Vire as fatias e volte novamente ao forno por 10 min

· Retire do forno e passe em açúcar com canela misturados a gosto.

· É só servir!

Rabanada de Panetone

Ingredientes· 1 panetone· 1 copo e meio de leite· 1/4 de copo de rum (opcional)· 1 ovo· Uma pitada de sal· Manteiga para untar a frigideira· Canela a gosto



Modo de preparo Corte o panetone em fatias de 2 cm de largura. Misture o leite com o ovo e o sal em um prato fundo. Molhe as fatias de panetone ligeiramente nesta mistura.

Bananada

*Receita do Tudo Gostoso Ingredientes· 1 pão de rabanada· 2 colheres de açúcar· 400 ml de leite· 2 bananas pequenas· 3 ovos batidos à mão· Óleo para fritar Mistura de açúcar com canela à gosto

Modo de preparo

Corte o pão em fatias generosas. Bata no liquidificador as bananas, o açúcar e o leite (vai ficar ralo). Coloque essa mistura em uma vasilha funda e em outra coloque os ovos batidos. Leve o óleo para esquentar, ele tem que estar bem quente. Umedeça as fatias de pão na mistura da banana dos dois lados, deixe escorrer um pouco (cuidado para não molhar demais, senão pode esfarelar). Depois passe nos ovos batidos (para que não fique com cheiro de ovo, retire a pele da gema antes de bater). Leve as fatias para fritar imediatamente no óleo bem quente. Depois de dourar, coloque para escorrer no papel toalha e com as fatias ainda quentes, passar na mistura de açúcar com canela.

Rabanada de Chocolate

Ingredientes

· 1 pão grande (baguete) de preferência adormecido

· 3 copos (americano) de leite

· 4 colheres (sopa) de chocolate em pó

· Açúcar a gosto

· 3 ovos

· Óleo para fritar

· Canela em pó

Modo de preparo

1. Corte o pão em fatias enviesados.

2. Ferva o leite com o chocolate.

3. Adoce a gosto.

4. Retire do fogo e deixe amornar.

5. Passe as fatias de pão no leite com chocolate, mas não deixe embebidas em excesso.

6. Passe uma de cada vez nos ovos batidos inteiros. Frite os dois lados em óleo bem quente.

7. Colocá-las em papel toalha. Passar as fatias ainda quentes em uma mistura com o açúcar e canela.

