Ama cupuaçu? Confira receitas diferentes para fazer com a fruta

Fruta amazônica é rica em nutrientes | Foto: Divulgação

Manaus – Fruta típica da Amazônia e muito popular entre os amazonenses, o cupuaçu é um ingrediente versátil e que contém diversas propriedades benéficas para a saúde. O EM TEMPO ouviu dois chefes de cozinha, que compartilharam receitas diferentes para utilizar o cupuaçu, confira:

Barbecue de Cupuaçu

Chef e professor do curso de gastronomia do Centro Universitário Fametro, Bruno Leitão preparou um molho barbecue de cupuaçu, que pode acompanhar sanduíches, churrasco, assados e batata frita.

Os ingredientes necessários são: 200g de polpa de cupuaçu, 2 dentes de alho, 3 colheres de sopa de vinagre de maçã, 2 colheres de sopa shoyu, pimenta calabresa em flocos, alecrim, tomilho, três colheres de açúcar mascavo, suco de 1 limão, 1 xícara de catchup, 1 folha de louro e sal a gosto.

Preparo

No liquidificador, misture a polpa, o alho, vinagre, shoyu, e especiarias a gosto e bata até ficar homogêneo.

Coe a mistura e transfira para uma panela com o resto dos ingredientes. Leve para ferver em fogo médio-baixo, por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até engrossar.

Deixe esfriar em temperatura ambiente antes de servir ou guardar.

Pirarucu ao creme de cupuaçu

Receita do chef e professor do curso de gastronomia do Centro Universitário Fametro, Elias Essucy, o pirarucu ao creme de cupuaçu é uma alternativa para quem procura um toque diferente no almoço regional.

Os ingredientes são: pirarucu fresco em postas, 2 dentes de alho picado, 1 cebola picada, sal a gosto, pimenta de cheiro, pimenta dedo-de-moça, azeite, leite condensado, creme de leite, e 200g de polpa de cupuaçu.

Preparo

Primeiramente, é necessário dessalgar o pirarucu, temperar com o alho, cebola, azeite e especiarias a gosto, e assar no forno.

Para o creme de cupuaçu, é necessário utilizar um liquidificar para bater o leite condensado, o creme de leite e a polpa de cupuaçu.

Em um refratário, arrumar as postas de pirarucu assadas e despejar o creme.

Pudim de cupuaçu

| Foto: Divulgação

Para dar um toque especial ao pudim de leite, que tal adicionar cupuaçu? Os ingredientes são: 1 lata de leite condensado, meia lata de suco de cupuaçu (sem açúcar), meia lata de leite, 5 ovos, açúcar e doce de cupuaçu.

Preparo

Com um recipiente de furo central, coloque o açúcar para caramelizar a forma. Quando a forma estiver caramelizada, coloque no fundo da forma o doce de cupuaçu.

Bata no liquidificador o leite condensado, meia lata de suco de cupuaçu, meia lata de leite e os ovos, misture bem. Coloque na forma já com o doce no fundo, e caramelizada.

Asse em banho-maria e quando estiver pronto, deixe esfriar um pouco. Desenforme e sirva bem gelado.

Leia mais:

Confira cinco receitas de rabanadas para o Natal

Nutricionista dá dicas para uma ceia de Natal nutritiva