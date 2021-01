Quatro receitas doces deliciosas para fazer em 30 minutos

Que tal saborear uma sobremesa deliciosa depois do almoço? Domingão pede né? É por isso que existem receitas práticas e rapidinhas de fazer para tomar apenas alguns minutos do seu tempo e satisfazer a sua vontade. Já que está em casa, confere estas receitas que o EM TEMPO separou!

Alguns doces são bem simples e cabem perfeitamente nesse requisito, comas receitas de brigadeirão de micro-ondas, mousse, flan, salada de frutas e sobremesas de caneca. Apenas 30 minutos são suficientes para você degustar essas gostosuras! Confira 5 receitas doces do site Guia da Cozinha para fazer em 30 minutos:

Bolo brigadeirão de micro-ondas

Bolo brigadeirão de micro-ondas | Foto: Divulgação

Ingredientes



1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 colher (sopa) de manteiga

4 ovos1 xícara (chá) de chocolate meio amargo em pó

1/2 xícara (chá) de chocolate granulado para polvilhar

Margarina e farinha de trigo para untarCalda1 colher (sopa) de leite condensado

2 colheres (sopa) de leite1/2 colher (sopa) de chocolate em pó

Modo de preparo



Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, os ovos e o chocolate em pó. Despeje a massa em uma fôrma de buraco no meio própria para micro-ondas untada e enfarinhada. Leve ao micro-ondas e asse por 8 a 10 minutos em potência alta (100%). Espere 5 minutos antes de retirar do forno e desenforme morno. Misture os ingredientes da calda, passe sobre o bolo e polvilhe com o chocolate granulado. Deixe esfriar e sirva.

Flan de cappuccino com calda de chocolate

Flan de cappuccino com calda de chocolate | Foto: Divulgação

Ingredientes



1 envelope de gelatina em pó sem sabor

1/3 de xícara (chá) de leite

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite (300g)

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de café solúvel

Calda170g de chocolate amargo derretido

2 colheres (sopa) de mel

1/3 de xícara (chá) de café pronto

Modo de preparo



Em uma panela, polvilhe a gelatina sobre o leite e deixe hidratar por 5 minutos. Leve ao fogo baixo para dissolver, sem deixar ferver. Bata no liquidificador com o leite condensado, o creme de leite, o chocolate e o café até ficar homogêneo. Despeje em uma fôrma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro umedecida com água e leve à geladeira por 2 horas ou até firmar. Passe uma faca na lateral para soltar e desenforme. Para a calda, misture o chocolate, o mel e o café. Regue o flan e sirva.

Mousse de paçoca

Mousse de paçoca | Foto: Divulgação





Ingredientes

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de açúcar

10 paçocas tipo rolha

1 lata de creme de leite

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

3 colheres (sopa) de água

2 paçocas tipo rolha esfareladas para decorar

Modo de preparo



No liquidificador, bata o leite, o açúcar, a paçoca e o creme de leite. Hidrate a gelatina na água e dissolva em banho-maria. Acrescente no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coloque em taças para sobremesa, leve à geladeira por 3 horas e decore com as paçocas esfareladas. Sirva em seguida.

Petit gâteau de caneca

Petit gâteau de caneca | Foto: Divulgação

Ingredientes



1 lata de creme de leite sem soro (300g)

1 lata de leite condensado

3 ovos

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de manteiga derretida

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de fermento em pó

Manteiga e farinha de trigo para untar

Recheio1 xícara (chá) de chocolate meio amargo derretido

4 colheres (sopa) de creme de leite

Modo de preparo



Para o recheio, misture o chocolate derretido com o creme de leite até ficar homogêneo e reserve. Unte e enfarinhe 5 canecas de cerâmica com capacidade para 200ml. Bata no liquidificador o creme de leite, o leite condensado, os ovos, o chocolate, a manteiga e a farinha por 2 minutos ou até homogeneizar. Misture o fermento com uma colher e despeje metade da massa em 5 canecas de cerâmica com capacidade para 200ml até atingir 1/3 da capacidade. Disponha 1 colher (sopa) do recheio e cubra com a massa restante até atingir 2/3 da capacidade das canecas. Asse 1 caneca por vez no micro-ondas, em temperatura média, por 3 minutos ou até firmar na lateral e o centro ficar ligeiramente mole. Retire com cuidado e, se desejar, sirva com sorvete de creme.