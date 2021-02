Aprenda receitas fáceis de fazer com leite condensado

O que você faria se tivesse R$ 15,6 milhões? Gastaria tudo em leite condensado? Se esta for a sua ideia, que tal seguir essas receitas que o EM TEMPO separou!

Tapioca de leite condensado

Tapioca de leite condensado | Foto: Reprodução

Misturar salgado com doce pode ser uma boa. Que tal conferir essa receita?



INGREDIENTES

MASSA



1 xícara (chá) farinha pra tapioca

1 colher (sopa) bem cheia de coco ralado

1 colher (sopa) de leite de coco

RECHEIO



Leite condensado com fatia de queijo minas ou coalho

MODO DE PREPARO



Misture a farinha, o coco ralado e o leite de coco em uma tigela. Aqueça uma frigideira antiaderente, utilizando uma peneira coloque uma camada fina (como panqueca) da mistura na frigideira e deixe aquecer por aproximadamente 2 minutos. Com a massinha ainda na frigideira coloque o queijo até ficar molinho e cubra com leite condensado, enrole e sirva.

Batida de vinho com leite condensado

Batida de vinho com leite condensado | Foto: Reprodução

Um vinho sempre cai bem principalmente a dois. Que tal acrescentar nessa bebida um leite condensado?



INGREDIENTES



1 L de vinho

1 lata de leite condensado

Cubos de gelo

MODO DE PREPARO



Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até dobrar de volume. Sirva em seguida.





Brigadeiro de forno

Brigadeiro de forno | Foto: Reprodução

O clássico dos doces não poderia faltar. E para isso o ingrediente fundamental é o leite condensado



INGREDIENTES



1 lata de leite condensado

400 ml de leite

2 colheres (sopa) de amido de milho

3 gemas

1 colher (sopa) de manteiga

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

5 colheres (sopa) de achocolatado em pó

1 xícara de chocolate granulado

MODO DE PREPARO

Em um liquidificador, adicione o leite condensado, o leite, o amido de milho, as gemas, a manteiga, o chocolate em pó e o achocolatado em pó. Bata bem e despeje em uma forma untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido (180°C) por 30 minutos. Retire do forno e adicione o granulado com o brigadeiro ainda quente.

Leia Mais



Quatro receitas doces deliciosas para fazer em 30 minutos



Ama cupuaçu? Confira receitas diferentes para fazer com a fruta

Leites em pó e condensado são feitos a partir da castanha-do-brasil