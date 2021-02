Receita de Bolo Mousse de limão

Bolo Mousse de limão | Foto: Reprodução

O Bolo mousse de limão é uma daquelas delícia que se torna unanimidade.

Veja os ingredientes para o mousse e prepare:

01 lata de leite condensado

01 lata de creme de leite

Caldo de 03 limões médios

Modo de preparo:Bata tudo no liquidificador e coloque para gelar

Passo 2 - Preparo do Bolo

Ingredientes:

04 ovos

03 xícaras de chá rasas de açúcar refinado peneirado

02 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada

01 xícara de chá de leite

02 colheres de chá de margarina

01 colher de chá de fermento

01 pitada de sal

Modo de preparo:

Passo 3 - Una os dois

Bata os ovos na batedeira na velocidade máxima até crescer bem. Diminua a velocidade da batedeira para o mínimo e acrescente o açúcar refinado peneirado aos poucos. Desligue a batedeira e acrescente uma pitada de sal e a farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo levemente. Acrescente o fermento e as raspas de 01 limão.Despeje o leite bem quente misturado com a margarina. Pré-aqueça o forno em 180º a 200º por 15 minutos. Em uma forma untada, coloque a massa para assar de 15 a 20 minutos (ou até dourar). Depois de assado, deixe o bolo esfriar.

Desenforme o bolo antes que ele fique totalmente frio e corte ao meio com a ajuda de uma linha de costura. Coloque a mousse gelada sobre a metade inferior da massa e cubra com a outra metade. Regue o bolo por cima com o caldo de ½ limão misturado com ¼ de xícara de chá de água gelada. Polvilhe açúcar refinado sobre todo o bolo.

Prontinho, tá na hora da sobremesa!

Leia mais: www.emtempo.com.br/gastronomia