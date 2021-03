Receita de torta de cheesecake para surpreender no Dia da Mulher

Manaus (AM) - Você sabia que para neutralizar o sabor ácido de uma receita, uma boa dica é misturar outro ácido? Essa é a proposta da Chef Dilcy Duarte com essa Cheesecake de limão e calda de frutas vermelhas. A doce experiência combina três ingredientes com essa característica: além dos parceiros - cream cheese e limão - já aprovados pela maioria, a calda de frutas vermelhas se une para uma mistura exótica e pouco explorada. Quimicamente falando, garante o equilíbrio de sabor único e surpreendente! Neste Dia da Mulher, que tal testar essa receita de encher os olhos, como um convite para sair do comum? Confira abaixo a sugestão da Chef!

Tempo de preparo da Receita: 1h



Tempo para esfriar e gelar: 5h

Rendimento: 10 fatias

INGREDIENTES:

Base da Torta:

200g de biscoitos triturados no liquidificador

100g de manteiga sem sal ou margarina em temperatura fria

Raspas de limão opcional

Creme:

150g de Cream Cheese

395g de leite condensado

2 ovos

2 gemas

50ml de suco de limão

200g de creme de leite UHT

Calda de Frutas Vermelhas ou Morangos:

400g de morangos ou frutas vermelhas

1 maçã sem casca e sem sementes ralada

Suco de meio limão

100ml de água

1/2 xícara de açúcar ou 50g

MODO DE PREPARO:

Base da Torta: misturar com as pontas dos dedos todos os ingredientes de maneira que obtenha uma farofa úmida, preencher a assadeira para Tortas com esta farofa, apertando bem com as mãos, furar o fundo delicadamente com um garfo e deixar reservada no congelador ou freezer.

Creme: Pré-aquecer o forno a 180 graus. Colocar o Cream Cheese em temperatura ambiente na batedeira (ou usar um batedor manual) e bater por 1 minuto, colocar o leite condensado aos poucos, depois o suco de limão os ovos, as gemas, e o creme de leite, bater rapidamente, desligar a batedeira e com uma espátula colocar na forma reservada, levar para assar por 30 a 40 minutos aproximadamente, deixar esfriar e levar para gelar por uma 4 horas, tirar da assadeira, cobrir com calda de frutas vermelhas ou de morangos.

Calda de Frutas Vermelhas ou Morangos: em uma panela de Inox levar ao fogo todos os ingredientes e ferver até que as frutas fiquem macias, apagar o fogo, deixar esfriar muito bem e colocar sobre a torta.

*Com informações da assessoria