Para merendar: aprenda a fazer pão de leite fofinho com 3 ingredientes

Dá para fazer hoje após o almoço | Foto: Reprodução

Confira aqui a receita de um Pão de leite fofinho feito com apenas 3 ingredientes e que fica uma delícia. A receita é rápida e bem simples de fazer, confira o modo de preparo.

Ingredientes

2 colheres (chá) de fermento químico

2 ovos

12 colheres (sopa) de leite em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata bem com um fouet até desfazer totalmente a clara. Em seguida, adicione o fermento e torne a misturar bem até dissolvê-lo por completo.

Por fim, vá adicionando o leite em pó aos poucos, misturando bem até obter uma massa homogênea e que esteja com uma consistência grudenta.

Então, com a massa pronta, pegue pequenas porções com o auxílio de uma colher (sopa) e vá colocando sobre uma forma previamente untada com azeite.

Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180º C e deixe por cerca de 10 minutos ou até os pães estarem crescidos, fofos e douradinhos!

Então, assim que estiverem prontos, basta retirar do forno e servir seu Pão de leite fofinho.

