Aprenda a fazer uma deliciosa Torta de macaxeira com frango e Catupiry

Esta é uma daquelas receitas que dá para fazer no almoço do fim de semana e surpreender a família; Aprenda a fazer a torta de macaxeira com frango e Catupiry. Ela é fácil de preparar e rende o suficiente para a família inteira.

Ingredientes:

5 xícaras (chá) de macaxeira em pedaços

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 lata de creme de leite

1 ovo

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de farinha de trigo

Manteiga para untar

1 xícara (chá) de Catupiry

1/2 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Recheio

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola em cubos

2 xícaras (chá) de peito frango cozido e desfiado

2 tomates sem pele e sem sementes em cubos

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Coloque a macaxeira em uma panela de pressão com água e sal. Então, tampe e cozinhe, em fogo baixo, por 20 minutos, após iniciada a pressão. Então, desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela. Em seguida, escorra, retire o filamento da macaxeira, passe ainda quente pelo espremedor e despeje em uma tigela.

Então, misture o creme de leite, o ovo, a manteiga, a farinha, sal e pimenta até homogeneizar. Reserve.

Para o recheio, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e refogue a cebola por 3 minutos.

Então, adicione o frango, o tomate e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta, desligue e misture salsa. Em seguida, despeje metade da massa em um refratário grande untado, espalhe o recheio e disponha o Catupiry®, às colheradas.

Por fim, cubra com a massa restante, alisando com uma colher, e polvilhe com a mussarela. Em seguida, leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Retire e sirva.

