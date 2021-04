Veja dicas e preparativos para fazer o churrasco perfeito

Dicas para o churrasco perfeito | Foto: Divulgação

Fim de semana chegando e muita gente se preparando para o churrasquinho em família. Aqui vai umas dicas para quem gosta de fazer o churrasco perfeito:

1- Preparando a churrasqueira:

• Acender a churrasqueira com papel higiênico/toalha + óleo

Esse truque é para quem quer uma dica infalível na hora de acender o fogo. Coloque uma trouxinha de papel higiênico/toalha besuntada com óleo no centro da churrasqueira e, com o carvão em volta para abafar, em alguns minutos, a brasa é garantida.

• Só começar o churrasco depois do carvão estar completamente em brasa

Espere para colocar as carnes na grelha apenas quando o carvão estiver totalmente em brasa, garantindo que as carnes sejam assadas corretamente.

2- Durante o preparo:

• Usar uma lenha frutífera junto com o carvão

Para dar um toque ainda mais especial no churrasco, pode-se utilizar um pedaço de lenha de alguma árvore frutífera junto com o carvão, dando um sabor e um toque de defumação diferenciado.

• Deixar a carne descansar antes de cortar para não perder a suculência

Após retirar a carne assada da grelha, o ideal é deixá-la descansando alguns minutinhos para que não saia toda a água e o corte fique mais suculento.

3- Finalizando os trabalhos:

• Limpar a churrasqueira com limão

Retirar o "grosso" da sujeira com uma escova de aço e, em seguida, passar limão na grelha para retirar todas as impurezas. Depois é só finalizar com uma bucha com detergente.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Aprenda a fazer creme de milho fácil e delicioso

Receita de Bolo Mousse de limão