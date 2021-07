Deu vontade de comer brigadeiro? Conheça 11 receitas deliciosas

Conheça a variação dessas receitas, não tão convencionais | Foto: Divulgação

Manaus - O tão famoso brigadeiro, feito com chocolate em pó, manteiga e leite condensado já é bom por si mesmo. Porém, essa receita tradicional permite 11 novas possibilidades, com sabor de frutas como limão, maracujá, açaí, morango, laranja, coco, uva, entre outros sabores. Conheça a variação dessas receitas, não tão convencionais.

Brigadeiro de Limão

Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha)

395g1 colher (sopa) de margarina

1 envelope de gelatina sabor limão

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo baixo o leite condensado com a margarina, mexendo sem parar por 8 minutos. Retire a panela do fogo e acrescente a gelatina em pó, misturando bem até dissolvê-la. Retorne a panela ao fogo baixo por mais 2 minutos mexendo até soltar do fundo da panela. Unte com margarina um refratário e despeje o brigadeiro para esfriar. Unte as mãos com margarina para fazer as bolinhas de brigadeiro. Passe no granulado branco ou açúcar de confeiteiro.

Brigadeiro de maracujá

Ingredientes

1 lata de leite condensado (lata ou caixinha) 395g

1 colher (sopa) de amido de milho

1 colher (sopa) de manteiga

150 ml de suco de maracujá

Modo de preparo

Na panela, coloque o leite condensado e a manteiga e leve ao fogo mexendo sempre. Quando o brigadeiro tomar consistência, acrescente (aos poucos) o amido de milho diluído no suco de maracujá. Continue mexendo até desgrudar do fundo. Despeje a mistura em uma travessa para esfriar. Se fizer bolinhas, passe no granulado de chocolate para dai ainda mais sabor ao doce.

Brigadeiro de açaí

Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha)

200g de polpa de açaí

chocolate granulado



Modo de preparo

Em uma panela, junte o leite condensado e o açaí e cozinhe até o ponto de brigadeiro. Deixe em repouso até esfriar. Modele pequenas bolas de brigadeiro. Cubra com granulado.





Brigadeiro de coco



Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha) 395g

150 gramas de chocolate branco

1 colher de sopa de manteiga

70 gramas de coco ralado seco

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma panela pequena e leve ao fogo médio. Mexa sempre até que comece a desgrudar do fundo da panela. Deixe a mistura na geladeira por pelo menos uma hora. Enrole os seus docinhos e finalize passando-os em coco ralado.





Brigadeiro de morango



Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha) 395g

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de Nesquik sabor morango

Modo de preparo

Leve ao fogo médio e mexa até a mistura começar a soltar do fundo da panela. Deixe a mistura gelar na geladeira por pelo menos uma hora. Enrole os seus docinhos e finalize passando-os em em açúcar cristalizado ou granulado rosa.









Brigadeiro de uva

Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha)

1 colher (sopa) de manteiga

2 cachos de uva Itália (cerca de 40 uvas)

açúcar cristal para passar os docinhos



Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado e a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 8 minutos ou até desprender do fundo da panela. Despeje em um prato untado com manteiga. Depois de frio, envolva as uvas com a massa. Passe os docinhos pelo açúcar, coloque em forminhas de papel. Sirva.

Brigadeiro de limão-siciliano

Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha)

1 colher (sopa) de manteiga

raspas da casca de um limão siciliano

1 xícara (chá) de chocolate granulado branco

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado e a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela (cerca de 10 minutos). Retire do fogo, junte as raspas de limão misture bem e passe para um prato untado com manteiga. Espere esfriar e, com as mãos untadas, enrole bolinhas e passe-as no chocolate granulado. Sirva em forminhas de papel.

Brigadeiro de banana



Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

200 g de banana em cubos pequenos

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de creme de cacau e avelã

Avelãs trituradas para envolver



Modo de preparo

Derreta a manteiga em fogo médio e frite a banana até dourar. Adicione o leite condensado e cozinhe, amassando a banana, até se soltar do fundo da panela (uns 20 minutos). Fora do fogo, acrescente o creme de cacau e avelã e misture rapidamente, apenas para mesclar as cores clara e escura. Despeje em um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos untadas, modele bolinhas com pequenas porções da massa, envolva-as em avelã triturada. Sirva em seguida!

Brigadeiro de amora



Ingredientes

1 lata de leite condensado (lata ou caixinha)

1 colher de sobremesa de margarina ou manteiga

1 xícara de amoras

1/4 xícara de leite

Modo de preparo

Bata no liquidificador a amora com o leite. Em uma panela, coloque a mistura batida, o leite condensado e a margarina. Mexa bem no fogo médio/baixo até desgrudar do fundo da panela (até ter o ponto de brigadeiro). Despeje o brigadeiro em uma travessa para esfriar. Com as mãos untadas, enrole os brigadeiros. Passe no açúcar refinado ou granulado de sua preferência.

Brigadeiro de laranja

Ingredientes

1 lata de leite condensado (lata ou caixinha) 395g

1 colher (sopa) de margarina

raspas de uma laranja



Modo de preparo

Coloque o leite condensado e a margarina numa panela e mexa até o ponto de brigadeiro de sua preferência (brigadeiro de colher ou brigadeiro enrolado). Desligue o fogo e coloque a panela em cima da pia, pois é uma superfície fria, o que faz parar o cozimento. Adicione as raspas da laranja, mas não raspe a parte branca, pois essa parte é muito amarga e pode estragar o brigadeiro. Mexa bem e sirva.





Brigadeiro de abacaxi

Ingredientes

1 lata de leite condensado (lata ou caixinha) 395g

1 xícara (chá) de suco de abacaxi concentrado

1 colher (sopa) de manteiga

2 gemas meia xícara (chá) de açúcar cristal

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o suco de abacaxi, a manteiga e as gemas e leve ao fogo baixo mexendo sempre até que a massa desprenda totalmente do fundo da panela (cerca de 25 minutos). Retire do fogo, coloque em um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos levemente untadas, enrole pequenas porções, formando os docinhos. Passe-os pelo açúcar cristal, coloque em forminhas de papel e sirva em seguida.





