Dia da Pizza: três opções rápidas e saudáveis do prato clássico

Receitas de pizzas saudáveis para quem não quer sair da dieta | Foto: Reprodução

MANAUS - Considerada um símbolo da gastronomia na Itália, a pizza ganhou amantes por todo o mundo e até tem um dia para chamar de seu, celebrado anualmente em 10 de julho.



Para celebrar esta data, confira três receitas de pizzas saudáveis para quem não quer descuidar da alimentação e ainda desfrutar de pratos saborosos.

Pizza de couve-flor

Pizza de couve-flor | Foto: Reprodução

Ingredientes



Para a massa

1 couve-flor (cerca de 600g)

3 ovos1 cebola

30g de queijo parmesão

½ colher de chá de orégano (fresco ou seco)

Pimenta a gosto

Para o recheio

300g de tomate picado (em lata)

30g de espinafre

150g de atum em conserva

125g de muçarela

1 mão cheia de folhas de manjericão

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200° graus. Corte a couve-flor em pedaços grossos e cozinhe por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, descasque e corte a cebola em cubos e rale o parmesão. Escorra a couve-flor após cozinhar. Embrulhe-as em um pano de cozinha e torça até não sair mais líquido. Ponha a couve-flor, os ovos, a cebola, o queijo parmesão e um pouco de pimenta em um liquidificador e bata. Espalhe a massa o mais fino possível sobre uma forma com papel manteiga e asse na prateleira média por cerca de 35 minutos.

Enquanto isso, lave o espinafre e seque com um papel de cozinha. Escorra o atum e amasse-o e corte a muçarela em fatias finas.

Tire a massa do forno, em seguida, aumente a temperatura para 250° graus. Distribua os tomates picados, espinafre, atum e muçarela sobre a massa. Deixe a pizza no forno no fogo baixo por cerca de 6 minutos. Sirva com as folhas de manjericão.

Pizza de berinjela

Pizza de berinjela | Foto: Reprodução

Ingredientes



1 berinjela

300g de atum enlatado

2 tomates picados

2 cebolas fatiadas

80g de espinafre

250h de queijo muçarela

2 colheres de chá de azeite de oliva

Opcional: sal e pimenta do reino

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180º e cubra uma assadeira com papel manteiga

Corte a berinjela em fatias de 2cm e coloque-as em um papel toalha. Salpique sal e deixe a água escorrer por 10 minutos.

Escorra o atum, corte a muçarela em cubos e pique o espinafre.

Seque as fatias de berinjela com um papel toalha para remover o excesso de sal e água.

Cubra a berinjela com os tomates picados, espinafre, atum, cebola e muçarela.

Regue-os com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta a gosto.

Coloque as berinjelas em uma assadeira e asse por cerca de 20 minutos.

Fatias de pizza integral

Fatias de pizza integral | Foto: Reprodução

Ingredientes



3 fatias de pão integral

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 cogumelo paris castanho

50g de presunto magro fatiado100g de queijo muçarela

Opcional: folhas de manjericão frescas, sal e pimenta do reino

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200ºC. Forre uma assadeira com papel manteiga.

Fatie os cogumelos e a muçarela.

Espalhe o molho de tomate nas fatias de pão.

Coloque as fatias de presunto e cogumelos no pão, cubra com as fatias de muçarela.

Asse por cerca de 10 minutos.

*Com informações da assessoria

