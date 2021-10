Você sabia que o delicioso pão tem um dia para dizer que é seu?

MANAUS (AM) - Considerado um dos alimentos mais tradicionais e deliciosos no mundo, o pão está presente em quase todas as mesas e ganhou até uma data para celebrar sua importância. No dia 16 de outubro, comemora-se o Dia Mundial do Pão, data instituída em 2000 pela União dos Padeiros e Confeiteiros de Nova York.

Quando foi descoberta a fermentação do trigo e os primeiros pães começaram a ser assados no Egito, ele vem sendo consumido nas mais diversas formas, tendo suas receitas aprimoradas ao longo dos tempos. Por isso, nada mais justo que uma data para homenagear esse alimento que faz parte do nosso dia a dia da população.

Ele é rico em carboidrato, um importante macronutriente que fornece energia para o corpo e, principalmente, para o cérebro, o pão pode fazer parte de qualquer refeição do dia, seja no formato de sanduíche no café da manhã, como entrada no couvert do almoço ou mesmo uma torradinha para acompanhar a sopa no jantar.

De acordo com o nutricionista Gabriel Oliveira, “Hoje em dia com o aprimoramento da forma de fazer o pão, as pessoas podem encontrar sem glúten, os integrais com fibras que contribuem para a saciedade e até ajudam no controle do peso. Já a versão branca é opção para quem precisa de energia rápida, como atletas e crianças. Ele tem vitaminas do complexo B, que contribuem para manter o cérebro saudável e a memória ativa, portanto ele pode sim ser inserido em uma dieta e não ser um vilão”, declara o profissional.

O pão está presente no decorrer da nossa vida, que acabamos construindo memórias afetivas: fica difícil resistir àquele misto quente, que nos lembra a infância, ou aquele pão com manteiga, com um cheirinho delicioso e inconfundível, presença constante em nossos cafés da manhã e na casa da vovó. É enorme a variedade de pães existentes e, maior ainda, sua versatilidade e possibilidades de combinação com recheios doces e salgados.

Curiosidades do Pão



No Brasil, um dos tipos mais conhecidos e consumidos é o Pão Francês. Conta a história que 1910, a iguaria vinda da França foi reproduzida em nosso país acrescentando-se à receita original, um pouco de açúcar e gordura, vindo daí o nome “Pão Francês”. Na verdade, existem vários outros tipos de pães que têm a mesma base do Pão Francês, entre eles: o pão Árabe, de Centeio, de Forma, de Queijo e Italiano, entre outros.

Você conhece os vários apelidos que o pão tem pelas cidades brasileira? Em São Paulo, pode ser chamado de pãozinho ou média, na baixada santista; massa grossa, no Maranhão; cacetinho, no Rio Grande do Sul e Bahia; careca, no Pará; filão ou pão jacó, em Sergipe; pão aguado, na Paraíba; pão de sal, em Minas Gerais e; carioquinha, no Ceará. Não existe unanimidade em termos de nome, mas a preferência nacional é incontestável.

Leia Mais

Lei que proíbe distribuição de sacolas plásticas divide opiniões no AM

*Com informações da assessoria