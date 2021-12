Sommelier de cerveja dá dicas para harmonizar pratos nas festas

A beer sommelier busca proporcionar experiência única e personalizada para cada pessoa. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As ceias de final de ano são um conjunto da gastronomia tradicional e especialidades clássicas da época, como o peru e panetone, mas se completam com a harmonização entre pratos e bebidas. Uma boa escolha do que beber nas celebrações pode potencializar sabores e aromas do cardápio, transformando a experiência em algo ainda mais especial.

Mas quem disse que apenas vinhos e espumantes entram no brinde para as festas? A sommelier de cerveja Ana Carolina do Vale, formada pela Escola Amazônia da Cerveja (EAC), apresenta uma harmonização exclusiva para harmonizar os clássicos da temporada com cervejas.

O Peru de Natal é um dos alimentos mais icônicos da ceia e um dos mais aguardados. As melhores cervejas para combinar com aves, incluindo aqui o Chester, são as do estilo APA, com um pouco mais de corpo.



" Esse estilo é refrescante e com o médio amargor do lúpulo, não se sobressaindo ao prato, ao contrário, vai complementar. " Ana Carolina do Vale, sommelier de cerveja

A harmonização certeira sugerida é com a Mafiosa Paiquere, que combinam com as carnes e o tempero de ervas. Outro clássico do período de fim de ano, o bacalhau, tem uma delicadeza e força no sabor, pedindo uma harmonização com uma cerveja mais leve.

As do estilo Wit tem um cítrico que funciona como um tempero extra ao peixe. As indicações aqui são para a Dádiva Wit e Dávida Kolsch, esta última com um amargor um pouco maior, que aumenta o contraste com a leveza do prato com o bacalhau. Se for servir tender ou pernil, as carameladas combinam com o porto, podendo explorar cervejas Red Ale ou Dunkel.

Já se na mesa for servido um prato com frutos do mar, que trazem sabor mais forte, o amargor médio das bebidas faz um bom casamento e as indicações são para Hoppy Lager e Mafiosa Suits Sabro. A Suits Sabro traz o sabor de coco e apresenta uma pegada mais tropical, harmonizando com camarões e polvo, por exemplo. Uma ousadia de sabores.

Ana Carolina lembra que os doces tradicionais da época, como panetones e rabanadas, carregados de frutas secas e açúcar, costumam ir muito bem com cervejas, sim.

" Para o panetone, podemos usar a Quatro Graus In The Mist. Elas tem adição de coco e cacau e casam com as frutas cristalizadas, o sabor da massa, enriquecendo os aromas e sabores. " Ana Carolina do Vale, sommelier de cerveja

As imbatíveis rabanadas podem ter três tipos de harmonização com cerveja, o que vai exigir paladar mais tradicional ou ousado, dependendo da escolha da bebida.

Para cortar um pouco do açúcar da sobremesa, a Mafiosa Sleep Peaches tem acidez da amora e alto teor.



Se for para ter uma experiência clássica, de tipo um cafezinho acompanhando o doce, a sugestão é a Dádiva Black Mist.

Agora, se quer inovar com uma cerveja com fruta ácida e cerveja escura, a aposta é Carioca Love Project.

As cervejas para as festas tem à pronta-entrega e podem ainda ser encomendadas pelo Drinkability, o perfil ideal para os amantes e exploradores de cervejas em Manaus. Informações e reservas pelo (92) 99464-4706.

PROJETO

Ana Carolina criou a Drinkability oferecendo desde cervejas especiais selecionadas até caixas box de degustação de bebidas e gastronomia, promovendo harmonizações para clientes.

Detalhe, as caixas box são montadas pela beer sommelier no formato “às escuras” e quem recebe não sabe qual o tipo de cerveja e a culinária escolhidas, sendo uma grata surpresa.

Juntando dois grandes prazeres, de comer e beber muito bem, em setembro de 2020 nasceu a Drinkability, nome relacionado ao que se sente quando toma a cerveja, ao sabor, aroma, e efeitos que ela tem.

Além de expandir a cultura de cerveja combinado a uma harmonização gastronômica direcionada, a beer sommelier busca proporcionar experiência única e personalizada para cada pessoa.

" Para que ela se sinta mais feliz, mais entusiasmada, entenda um pouco mais e comece a prestar atenção nas diferenças entre as bebidas, às vezes tão sutis, todavia deveras marcantes. Tudo que vemos, estamos harmonizando, então teremos dicas de harmonização com música, disponibilizaremos vestuário para o público das cervejas (beer style) com marca própria, taças adequadas às harmonizações personalizadas em cristal, desenvolveremos uma linha de cervejas inovadora e sustentável. " Ana Carolina do Vale, sommelier de cerveja

Além das cervejas, de diversos estilos e escolas de produção mundial, a Drinkability ainda tem linhas de pisco e hidromel para clientes e até o final do ano terá drinks autorais com cervejas.



Atualmente, a empresa tem parceria com mais de 50 cervejarias, 3 hidromelarias, 2 gastrônomos e 1 chef de cozinha.

Todos os produtos são artesanais, escolhidos pela beer sommelier e enviados na mesma semana via transportadora, respeitando as peculiaridades das cervejas para o transporte mais adequado.

A maioria dos produtos é reservada no Clube de Compras "A Bebida tá ON" (pelo WhatsApp) e o frete é dividido pelo número de produtos.

O grupo troca experiências e mantém um diálogo aberto, descontraído e entusiasmado sobre o mundo da cerveja e das bebidas.

Ana Carolina do Vale tem curso de MKT Cervejeiro e Tecnologia Avançada Cervejeira, e graduação em Letras, pela Ufam.

