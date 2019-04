1° Encontro de Páscoa reúne cães no próximo sábado, em Manaus

O evento que terá início às 18h é voltado especialmente para os cães de raças pequenas | Foto: Divulgação





Manaus - Nesta Páscoa não serão só as pessoas que terão a oportunidade de aproveitar o feriado na capital amazonense. Os pets também terão uma programação especial para brincar e curtir muito. Promovido pelos tutores do grupo Shih Tzu Team Manaus, acontece, no próximo sábado (13), o "1° Encontrinho de Páscoa para os Pets", no Dog Inn Hotel e Creche, localizado na Rua Pampulha, 66, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.



O evento que terá início às 18h é voltado especialmente para os cães da raça shih tzu, mas donos de raças pequenas, como poodles, pugs e chihuahuas, também poderão levar seus bichinhos para conhecer e interagir com outros "doguinhos".

O especialista em comportamento animal, Alexandre Rossi, fala da importância dos passeios para a melhoria na qualidade de vida dos cachorros. É na atividade externa que o cãozinho vai ver, ouvir e cheirar uma série de coisas estimulantes para saúde física e mental dele.

As atividades evitam uma série de problemas de comportamento como latidos, choros e a destruição de móveis da casa. "O momento de interação do bichinho com outros cães deixa ele menos estressado e diminui o risco de problemas de saúde no animal", relata o profissional.

Encontro de pets

Na programação, está previsto o sorteio de brindes e demonstrações de alguns produtos para os cães, além de degustação de guloseimas específicas para os pets, como biscoitos e bolos.

Para participar do evento, os donos da bicharada deverão pagar o valor de R$ 10 por pessoa e levar um item de lanche humano por família, além de apresentação obrigatória do Cartão de Vacina Atualizado com as vacinas virais, raiva e gripe.



Para a responsável do grupo Shih Tzu Team Manaus, Jéssica Albuquerque, o encontro é uma oportunidade de os bichinhos fazerem amizade e interagirem com outros cães.

“É um momento de autoconhecimento deles, eles fazem amizades, interagem com outros cães e outros humanos. Muitos saem a primeira vez de casa para os nossos eventos. É uma maneira que nós, tutores, encontramos de confraternizar, sair do mundo virtual e vir para o real e fazer com que nossos filhos também tenham a oportunidade de conhecer coisas novas”, afirma a administradora do grupo.

Eventos futuros

Novos encontros especiais, voltados para os pets também serão realizados no mês de maio, em homenagem ao Dia das Mães. Para mais informações, você pode acessar a página no Facebook do grupo Shih Tzu Team Manaus ou entrar em contato pelo número (92) 98844-2264.

