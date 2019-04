Dicas para não estourar o orçamento e evitar uma Páscoa 'amarga'

É comum amigos e familiares quererem presentar uns aos outros nessa data, mas, para não sair do orçamento, é preciso ter planejamento e autocontrole | Foto: Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil

Manaus - Com a chegada da Páscoa, o comércio dos chocolates fica aquecido em todo o país e, mais uma vez, os preços dos produtos estarão mais caros. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, os ovos de Páscoa deste ano estão em média 2% mais caros em comparação ao ano passado.



É comum amigos e familiares quererem presentar uns aos outros nessa data, mas para não sair do orçamento logo no início do ano, é preciso ter planejamento e autocontrole. O economista André Frazão explica que a tradição de trocar ovos de chocolate, acaba interferindo na escolha de cada um.

“Existe um acordo social em que aquelas pessoas que não dão ovos de Páscoa acabam sendo mal vistas. Por isso, você acaba gastando dinheiro para não ficar ‘mal na fita’ e, assim, agradar a todos. Uma dica valiosa é anotar tudo que você está gastando, para saber para onde está indo o seu dinheiro e evitar usar o cartão de crédito”.

Sabendo os valores que pode gastar, é possível economizar e ainda agradar aos mais diversos gostos. Confira abaixo as dicas para economizar durante a Páscoa.

1- Não deixe para última hora

Planejamento é a chave para se manter na linha e não extrapolar nos gastos. Quanto mais próximo da data comemorativa você deixar para adquirir os ovos, maiores serão os valores.

Planejando com antecedência, você pode pesquisar em diversos estabelecimentos o menor preço, além de poder escolher os ovos em melhor estado– sem estarem quebrados ou amassados.

2- Compare sempre

Aquela velha pergunta, “não seria mais barato dar uma barra de chocolate que um ovo de Páscoa?", não é feita à toa. De fato, comparando uma barra de chocolate com um ovo de Páscoa a diferença pode chegar a 400% em produtos de mesma marca e até mesmo peso. Por isso é importante adaptar o doce ao seu orçamento e comparar os preços em várias lojas.

3- Estabeleça um limite

Após comparar os preços, você deve listar todas as opções de ovos encontrados no mercado com a quantidade de pessoas que você deseja presentear.

Após isso, analisar se os valores são compatíveis com o quanto você pode pagar. Uma maneira fácil de organizar os valores, é fazendo uso das planilhas.

4- Priorize os amantes de doces

Apesar da vontade de presentear a todos da família e amigos seja grande, procure dar preferência para àqueles que realmente gostam de doces, em especial as crianças.

5- Pense além da marca

Nesta época de Páscoa, as marcas investem pesado na publicidade e embalagem de seus produtos. O “status” de ter um ovo de chocolate que passa na TV, por exemplo, encarece o doce.

Se preferir os ovos de marca, escolha ao menos três opções similares, mas de diferentes marcas com diferentes tamanhos e brindes.

Ovos caseiros também são uma excelente opção para presentear alguém. | Foto: Divulgação

6- Ovos caseiros



Ovos caseiros também são uma excelente opção para presentear alguém. Além de estar adquirindo um ovo único, você também estará valorizando o trabalho local de algum conhecido ou amigo.

Como muitas pessoas aproveitam a data para fazer uma renda extra, você pode achar valores mais acessíveis.

7- Pechinche

Não tenha medo de negociar, principalmente se for pagar à vista. As negociações em grandes lojas varejistas são mais difíceis, mas se optar pelos pequenos estabelecimentos, você terá mais chance de barganhar e ganhar descontos.

8- Faça um combo



Muitas vezes montar uma cesta de chocolate pode ser a solução mais barata e variada para presentear alguém. Se quer presentear muitos membros da família, um combo com vários doces, sairá bem mais em conta.

