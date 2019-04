Vendas de ovos de Páscoa e ovo de colher movimentam comércio de Manaus

Ovos de Páscoa sofreram um aumento no valor, em comparação com 2018. | Foto: Marcely Gomes

Manaus - A venda de um dos elementos mais tradicionais da Páscoa deve aumentar 4,5% neste ano, em Manaus. O crescimento deve-se a quantidade que será disponibilizada pelos lojistas. São aproximadamente 35 toneladas de ovos de páscoa disponíveis para compra, o que corresponde a um aumento de 3,5%, se comparado com números do ano passado.

“Em 2018, do total de ovos de chocolates, 60% eram pequenos, 30% médios e apenas 10% de ovos grandes. Em 2019, serão ofertados 20% de ovos pequenos, 60% médios e 20% de ovos grandes. Com o reajuste, os ovos médios deverão ser realmente o melhor resultado para as vendas”, explicou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag.

Os valores ficam até 2% mais altos em comparação com a última páscoa. A jornalista Islânia Lima sempre garante o item durante o feriado religioso. Mas, antes de comprar, ela pesquisa em alguns estabelecimentos comerciais até bater o martelo sobre a compra.

"Eu notei uma alteração de preços. Acredito que os ovos estão mais caros que o ano passado. Como tenho três filhos e cinco sobrinhos, decidi por uma tática: estipular um valor fechado para gastar na compra dos ovos", fala.

A venda de ovos de páscoa deve aumentar 4,5% neste ano em Manaus. | Foto: Marcely Gomes

Com essa estratégia, ela conseguiu comprar ovos grandes para os adolescentes e, para as crianças, os menores com brindes. Os mais caros foram R$ 25,00 e os mais baratos, R$ 17,00.



Ovos de colher serão tendência nessa páscoa

Uma outra vertente de ovos de páscoa tem conquistado cada vez mais espaço durante o feriado religioso. Os ovos de colher, segundo a CDL Manaus, prometem, neste ano, movimentar 15% do total das 35 toneladas disponibilizadas. De acordo com a pesquisa feita pela CDL Manaus, o segmento de ovos caseiros e produtos artesanais ofertados nessa época terá um crescimento de 7%.



De acordo com a confeiteira artística, Thalita Machado, o ovo de colher é uma das tendências da Páscoa em 2019. Principalmente porque eles podem ser montados de acordo com o perfil de cada comprador.

Thalita Machado é confeiteira artística | Foto: Divulgação Senac

“Ele é totalmente comestível e o recheio pode ser de brigadeiro gourmet, frutas diversas, castanhas secas, nozes. Tudo depende da criatividade que o profissional irá apresentar ao cliente”, fala.



Para a profissional, é importante que as pessoas interessadas em garantir uma renda extra busquem capacitação.

“A primeira dica é que as pessoas procurem materiais com custo benefício baixo para que consigam executar suas ideias. A receita em si é simples, mas a criatividade na finalização do ovo é o fator principal da venda. Outra dica é que as pessoas busquem cursos profissionalizantes rápidos, de 7 dias a um mês”, destaca a confeiteira artística Thalita Machado.

Esse é o primeiro ano que a Lia Beatriz Neponuceno, de 27 anos, se aventura no mundo dos ovos de colher. Foi a forma que ela achou de unir sua paixão por cozinha com o trabalho.

É o primeiro ano da Lia na área e as vendas estão indo de vento em popa | Foto: Arquivo Pessoal

"Eu já havia feito cursos na área de confeitaria e chocolates, mas comecei a trabalhar com isso a partir do momento que fiquei desempregada, no mês passado, e aproveitei para investir na área", relata.



Ela resolveu aproveitar o feriado religioso para fazer os ovos de colher que estão sendo encomendados pelos clientes. Lia Beatriz garante que a agenda está cheia até o final de semana da Páscoa. Após a data, a empreendedora pretende trabalhar com bolos.

