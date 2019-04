No clima de Páscoa, famílias de Manaus decoram casas para Semana Santa

A páscoa será comemorada no domingo, 21 de abril | Foto: Marcely Gomes

Manaus - A Páscoa, que será comemorada em 2019 no feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, é uma das comemorações religiosas mais famosas do mundo. De acordo com o calendário cristão, a celebração é o encerramento da chamada Semana Santa. As práticas da data variam de religião para a religião, mas em vários países é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo.

A data festiva é repleta de simbologia. A mais famosa figura, além da cruz da ressurreição de Jesus Cristo, é a do Coelhinho da Páscoa. Todos os anos, ele nos presenteia com seus ovos de chocolate. Muitas pessoas entram de cabeça no espírito da Páscoa e promovem festas e reuniões. Para isso, a decoração ganha um toque a mais no período.

Mantendo a tradição da família

Giulietta Cardoso Carvalho mantém a tradição familiar. Na foto, quadro da mãe da psicóloga | Foto: Ione Moreno

Neta de uma italiana e de um português, a psicóloga Giulietta Cardoso Carvalho leva as tradições familiares bem a sério. Ela reúne por volta de 60 pessoas, entre familiares, vizinhos e amigos, durante o almoço da Páscoa. Ela tenta passar os mesmos valores para os filhos.

Segundo a psicóloga, a festividade deste ano terá um "gostinho" especial. Esta será a primeira Páscoa do neto dela.

"Nós valorizamos muito essa questão familiar. A tradição veio dos meus avós e é um símbolo de prosperidade tanto na família, quanto no lar. A Páscoa é uma passagem para uma vida melhor. E, é claro, a questão mais importante é comemorar Jesus ressuscitado", explica Giulietta.

Os itens utilizados na decoração, principalmente os coelhos, são heranças que vieram da mãe e da avó. Mas, todo ano, Giulietta põe algum objeto de decoração novo. Em 2019, o escolhido foi uma toalha bordada.

É a primeira páscoa do neto dela | Foto: Ione Moreno

"É uma tradição que eu me disponho a manter viva. É uma festa que reúne todos, principalmente as crianças. Isso fica gravado na memória infantil de uma forma muito afetiva", fala.



No domingo da Páscoa, é feito uma programação especial com bingo, brincadeiras para as crianças e a bênção religiosa. A premiação, é claro, são ovos de Páscoa. Todo ano, o "Coelhinho da Páscoa" participa da comemoração.

"A chegada e a saída dele são momentos únicos. Nós entramos realmente no clima. De certa forma, todos acabam ganhando", fala.

A mesa de Giulietta Cardoso Carvalho já está pronta para a festividade | Foto: Ione Moreno

Católica, Giulietta segue todos os passos para aproveitar a comemoração religiosa.



"Nos dias que antecedem o período pascoal fazemos uma parada geral em alguns pontos das nossas vidas. Eu vivencio minha festa particular e espiritual. Quinta e sexta é quando eu faço uma parada total para a gente poder vivenciar a Páscoa de uma forma bem alegre e viva. Esse contentamento da passagem é promovido todos os anos", ressalta.

Paixão por datas comemorativas

Dicele Pascarelli também já arrumou seu apartamento para o feriado religioso | Foto: Marcely Gomes

A empresária Dicele Pascarelli, de 53 anos, é apaixonada por decoração. Ela começou a decorar seu apartamento para a Páscoa há mais de 20 anos, desde que seus filhos eram pequenos. Durante o almoço do domingo da Páscoa, ela também reúne os familiares. São estimados de 35 a 40 pessoas participando da festa.



"Quando nós temos crianças, a motivação é diferente. Já tenho uns 25 anos fazendo isso e fica bem legal. É a maior farra e eu adoro arrumar. Guardo o ano todinho os objetos e um mês antes, tiro e começo a decorar devagar. Ainda fico achando que falta coelho. Eu coloco as pegadinhas das patinhas no meu apartamento e no da vizinha. Também coloco no hall", explica Dicele.

Os coelhinhos presentes no apartamento são dos mais diversos tamanhos e formas. Tem coelho de pelúcia, com patinete, tem casais de coelhos e bombonieres. Estas últimas são preenchidas com chocolates mais próximo da Páscoa.

Decorar para o bem

Cris já está preparando todas as decorações para a sua oficina | Foto: Divulgação

Participante dos projetos sociais do Instituto Amazônia, a artesã Cristiane Mota, promoverá na próxima quinta-feira (19), às 9h, uma oficina de Páscoa com 55 crianças . A mesa será decorada com o tema para o evento na sede, na rua Frei José, S/N, no Centro de Manaus.



"Também serão entregues ovos de Páscoa e nós iremos capacitar as mães para que isso torne uma renda para elas", conta.

Trabalhando há oito anos na área, Cristiane ama festas temáticas e ela se especializou nisso. A artesã entra mesmo no espírito das datas comemorativas. Com a oficina, ela espera poder alegrar as crianças da comunidade que moram no Centro Histórico. Também é uma forma de capacitar as mães para que elas tenham uma renda com a decoração.

