Pátio Gourmet faz menu especial de Páscoa para quem não quer cozinhar

Manaus - O chef e gerente do supermercado Pátio Gourmet, Marcus Pompeu, vai preparar um cardápio especial para quem pretende reunir a família e amigos para o tradicional almoço de domingo de Páscoa, dia 21 de abril.

Massas, saladas, peixes e frutos do mar, além de sobremesas com frutas e chocolate, estão entre as opções que farão parte do menu do dia no restaurante, que funciona no mezzanino do supermercado, com entradas pela avenida Djalma Batista e Constantino Nery.

“Sem dúvida será uma verdadeira experiência gastronômica para os nossos clientes aproveitarem bons momentos e celebrarem uma data especial com a família”, destacou Marcus Pompeu.

Uma variedade de salada será oferecida ao público | Foto: divulgação





O restaurante do Pátio Gourmet funciona todos os dias, das 11h30 às 15h, e se destaca por conta de seus três pilares: produtos fresquinhos, variedades e a especial linha gourmet.

Almoço em casa

Opção com frutos do mar está entre os "queridinhos" | Foto: divulgação





Outra opção para quem não deseja ir para a cozinha e nem sair de casa é encomendar pratos prontos. Para esse público, o Pátio Gourmet preparou um cardápio com mais de 20 opções, entre entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. As encomendas podem ser feitas até o dia 17 de abril. Mais informações pelos telefones (92) 3090-8010 e 98411-8614.

